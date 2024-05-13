中市車主車牌遭冒用被開13張罰單警還態度不佳 六分局：已議處在案

市議員吳建德、吳呈賢指蔡姓市民的車牌遭冒用，遭開罰單13張。（吳建德提供）

2024/05/13 19:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市議員吳建德、吳呈賢兩位市議員今天在市議會表示，接獲蔡姓市民陳情，指自己車牌遭人冒用，西屯派出所員警依據密錄器影像，一口氣舉發13項罰單違，整疊掛號寄到他家，罰金高達4萬7千元，詢問員警卻態度不佳，經查為AB車，警方卻沒有協助追查，放任其持續在外流竄，愧為人民保母。

中市六分局表示，此案冒用車牌違規行為，橫跨數個分局轄區，清水偵查隊於5月9日查獲犯嫌，並移送台中地檢署偵辦；至於詢問態度不佳一節，經調查接聽電話員警通話過程尚平和，但員警說話未具同理心及考量民眾感受，另擬行政責任議處在案，會再持續加強員警教育訓練；而蔡姓市民的罰單車牌，已函請台中裁決處撤銷罰單。

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市議員吳建德、吳呈賢指出，蔡姓市民在3月27日收到郵差送來13張罰單，檢附違規照片與他的車牌一模一樣，外觀、車色乍看也很像他的車，但違規時間3月17日晚間8時許，他與家人根本沒開車到西屯區。

蔡姓市民隔天打電話到西屯派出所要詢問李姓員警，值班員警竟嗆說「如果要來吵架，他晚上才上班！」3月28、29日留電話，李姓員警都沒有回電；3月30日女兒送資料並開車前往西屯派出所，員警逐一比對，應是已有心證認為是AB車，才會要他到裁決所申訴。

蔡姓市民表示，西屯派出所李姓員警只有丟下一句「你可以去裁決所申訴」，沒有協助追查冒用車牌的嫌犯，放任不法分子以偽造車牌開車趴趴走，害他又收到6張違規罰單，直到他向大雅派出所報案，承辦員警調閱路口監視器影像，才證實有AB車3分鐘內出現在不同街頭。

吳建德、吳呈賢批員警接獲當事人申訴，卻沒有主動追查，讓被害車主成了無辜的代罪羔羊。

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