提高檢舉獎金查黑槍 陳建仁：今年掃黑專案已逮捕逾5000人

行政院長陳建仁（中）等人出席台灣美食展開幕典禮。（記者方賓照攝）

2023/08/04 11:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為揪出持槍惡煞，並加強維護社會治安，內政部警政署提高槍砲彈藥檢舉獎金，是否對查緝黑槍有所幫助，行政院長陳建仁今日出席台灣美食展開幕前受訪表示，政府為了加強治安，今年3月開始就成立掃黑專案，逮捕逾5000人，在掃黑工作上有很好成果，未來會繼續努力把治安做好，讓台灣成為更安定、美好的社會。

為鼓勵民眾檢舉非法槍械案件，警政署預告「檢舉違反槍砲彈藥刀械管制條例案件給獎辦法」修正草案，除修正制式槍、非制式槍用語，同時提高檢舉獎金額度。其中「土造槍枝」、「金屬玩具槍改造者」合併修正為「非制式槍」，檢舉獎金從每支2000至4000元提高為1萬2000元，獎金增3倍至6倍，制式手槍檢舉獎金從每支5萬元提高至6萬元，以增加民眾檢舉非法槍械意願。

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對於非法槍枝的查緝，陳建仁表示，政府今年3月開始成立掃黑專案，已經動用5萬人次進行掃黑、緝毒、打詐、查緝槍枝等努力，一共逮捕5000多人，在整個掃黑工作上有很好成果，未來會繼續努力來把治安做好，讓全民的身家安全得到更好的保障，讓台灣成為更安定、美好的社會。

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