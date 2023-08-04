鼓勵檢舉黑槍 獎金最高增6倍

為揪出持槍惡煞，加強維護社會治安，內政部警政署提高槍砲彈藥檢舉獎金。（資料照）

2023/08/04 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕為揪出持槍惡煞，並加強維護社會治安，內政部警政署提高槍砲彈藥檢舉獎金，其中「非制式槍」檢舉獎金增三至六倍，每支為一萬二千元，另將制式手槍檢舉獎金提高至六萬元，至於製造槍械工廠檢舉獎金修正為依查獲槍砲數及改造工具分級給獎，最高為五十萬元。

為鼓勵民眾檢舉非法槍械案件，警政署預告「檢舉違反槍砲彈藥刀械管制條例案件給獎辦法」修正草案，除修正制式槍、非制式槍用語，同時提高檢舉獎金額度。其中「土造槍枝」、「金屬玩具槍改造者」合併修正為「非制式槍」，檢舉獎金從每支二千至四千元提高為一萬二千元，獎金增三至六倍，制式手槍檢舉獎金從每支五萬元提高至六萬元，以增加民眾檢舉非法槍械意願。

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至於「輕機槍」改為「制式機關槍」，檢舉獎金維持每支十萬元，制式衝鋒槍、自動步槍每支八萬元，制式卡賓槍、老式步槍每支七萬元，制式獵槍每支三萬元，制式手榴彈每枚一萬元。

破獲槍械逾10支 專案議獎

警政署解釋，檢舉獎金是指因檢舉而破獲槍、彈藥、刀械，並追出製造、販賣、運輸、轉讓、出租或出借等來源者，若僅破獲槍、彈藥、刀械，未追出來源者，獎金減半。而檢舉超過十支（枚）者，專案議獎。

至於檢舉製（改）造槍械工廠依查獲槍砲數及改造工具分級給獎，第一級為查獲具殺傷力火藥式槍砲十五支以上，並同時查扣改造機具，每案卅萬到五十萬元。第五級為查獲火藥式槍砲一支以上及查扣改造機具，每案一萬至七萬元。

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