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南投市代落選人廖倉賜賄選 加重緩刑條件支付60萬、罰240小時勞務

二審認為一審的緩刑條件太輕，改判廖倉賜的緩刑條件是支付公庫60萬元，提供240小時之義務勞務，及接受法治教育10場次。（資料照）

二審認為一審的緩刑條件太輕，改判廖倉賜的緩刑條件是支付公庫60萬元，提供240小時之義務勞務，及接受法治教育10場次。（資料照）

2023/08/09 16:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年南投縣南投市市民代表第3選區候選人廖倉賜（未當選），與樁腳以1票500元不等賄選，南投地院一審判處有期徒刑1年10月，褫奪公權4年，緩刑5年，條件是公庫支付30萬元，檢方認為太輕，二審台中高分院今天撤銷一審判決，緩刑條件加重，改為支付公庫60萬元，提供240小時之義務勞務，及接受法治教育10場次，並得上訴最高法院，尚未確定。

南投地院一審判決指出，廖倉賜去年11月委託吳姓樁腳，以一票500元至1000元金額行賄，預計行賄共125票，廖倉賜交付現金12萬5000元給樁腳，部分款項於調查局調查之前，已流入選民口袋，案經南投縣政府警察局報告、法務部調查局南投縣調查站移送南投地檢署檢察官偵查起訴。

南投地院審理時，廖的律師辯護說，他犯罪情節非重，請求減輕其刑，一審依觸犯「公職人員選舉罷免法」的交付賄賂罪，判刑1年10月，褫奪公權2年，緩刑5年，條件是支付公庫30萬元，檢方認為條件太輕而上訴。

台中高分院認為，廖倉賜於偵查前階段曾一度否認犯行、心存僥倖的犯後態度，本案賄選人數非寡，交付賄選金額亦不在少數，一審緩刑條件是支付30萬元公益捐，不足以彰顯廖倉賜犯行對社會法治傷害程度與犯罪預防，檢察官上訴有理，緩刑條件改為支付60萬元，提供240小時之義務勞務，及接受法治教育10場次，可上訴。

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