新埔鎮長陳英樓幫選民「處理」罰單判無罪 選民反因這句話被判刑

新竹縣新埔鎮長陳英樓因答應選民「處理」交通違規罰單而涉嫌期約賄選遭起訴，法官調查認為與期約要件不符，且無積極事證，諭知無罪。 （記者廖雪茹攝）

2023/08/03 18:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮長陳英樓被控在去年選舉期間，答應幫忙賴姓選民「處理」交通違規罰單而涉嫌期約賄選遭起訴；但法官調查，陳英樓與該選民在電話中並無選舉、投票、支持等語，與期約要件不符，且無積極事證，諭知陳無罪；但該賴姓選民則因要求不正當利益，處有期徒刑2月，緩刑2年，褫奪公權1年。對此，陳英樓表示，感謝司法還他清白。

判決書指出，賴姓選民去年11月16日晚間7點許，參加新埔鎮第19屆鎮長候選人陳英樓舉辦的「歡樂童趣園遊會」，因機車違規停車，遭警方開具違規停車逕行舉發標示單。隔天，賴姓選民為期免於繳納罰鍰，打電話給陳英樓表示「我賣菜賣3天也賣不到那些錢」等語。

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陳英樓在電話中回覆「你單子拿去我總部放好了」，賴則回應「你的人情我絕對不會不記得啦，我媳婦我也交代，你的票我絕對不會不記得啦⋯⋯這個你要幫我處理」等語。

陳英樓遭起訴主張，他只是告訴該選民把單子拿給總部，總部就告訴選民以後不要亂停車，因為老百姓不懂這些法條，也不懂這些白單紅單，白單上面沒有寫錢，根本沒有達到期約賄選；此外，他7、8年沒有踏入政治，也沒有能力銷單，如果自己拿到紅單，他只會請民眾去申訴，強調開單的事情，是因為民眾不懂開單的後續流程才來問他。

法官認為，陳英樓在電話中並無出現與選舉相關言語，難認陳英樓與賴姓選民雙方就期望而為約定於一定期間內交付利益，與期約要件不符。但賴姓選民為有投票權之人，卻要求不正當利益，所為顯已敗壞選風，依妨害投票罪處有期徒刑2月，緩刑2年，褫奪公權1年。

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