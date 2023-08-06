200萬現金「片」誘詐團 警聯手正牌行員活逮假專員車手

男子誤信網路某證券公司假專員話術，投入大筆資金投資；警方與銀行攜手傳200萬現金照片，誘出詐騙集團車手並當場逮捕。 （警方提供）

2023/08/06 19:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名男子誤信網路某證券公司假專員話術，投入大筆資金投資，因獲利始終未出金，假專員謊稱需再支付新台幣200萬始能出金；警方獲報後，與銀行攜手傳200萬現金照片，取信對方，果然誘出詐騙集團車手，當場逮捕現身面交的22歲黃姓男子。

竹北警分局表示，高鐵派出所員警與富邦銀行經理得知民眾誤信網路某證券公司假專員話術，投入400萬元資金投資，但獲利始終未出金；為了取信詐騙假專員，聯手合作拍攝200萬現金照片，傳給對方，並相約於超商內面交。

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警方專案小組於超商周遭埋伏蒐證，見黃姓男子著黑白棒球外套走進店內與受騙民眾攀談，伺時機成熟時，大批警力衝上前當場逮捕面交車手，當場查扣使用智慧型手機1支、收據1張、工作證1張等證物，全案移送新竹地方檢察署偵辦。

無獨有偶，竹北警分局高鐵所7月底接獲銀行來電通報，有一名婦人至銀行欲匯款新台幣600萬元投資未上市公司股票，並稱有多種高獲利方案可選擇，惟需以「個人借貸」名義匯給某不知名男子，由該男子代操協助，始可參與投資專案。

員警獲報後立即趕往現場，會同行員共同分析詐騙集團常以話術及相關案例，婦人始打消匯款念頭，成功攔阻600萬元存款。

另外，新埔警分局今天利用新埔褒忠亭義民廟的義民節祭典活動，由縣長楊文科偕同鎮長陳英樓、縣議員呂宛庭等人，在廟坪前提醒民眾詐騙集團慣用手法，社群媒體、網路（FB、Instagram）或通訊群組（如LINE）上傳「投資虛擬貨幣」、「高獲利零風險」、「徵婚交友」等相關訊息，民眾應提高警覺，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免落入詐騙集團的陷阱。

橫山警分局今天也前往遊客眾多的內灣老街，設置「全民識詐 一起破詐」的防詐宣導攤位，透過射氣球等方式，寓教於樂，讓民眾認識六大詐騙手法「假投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「網路購物詐騙」、「網路求職、貸款詐騙」、「假檢警詐騙」及「假愛情交友詐騙」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新埔警分局今天利用新埔褒忠亭義民廟的義民節祭典活動，由縣長楊文科偕同鎮長陳英樓、縣議員呂宛庭等人，在廟坪前提醒民眾詐騙集團慣用手法。（記者廖雪茹攝）

新埔警分局今天利用新埔褒忠亭義民廟的義民節祭典活動，由縣長楊文科偕同鎮長陳英樓、縣議員呂宛庭等人，在廟坪前提醒民眾詐騙集團慣用手法。（警方提供）

橫山警分局今天前往遊客眾多的內灣老街，設置「全民識詐 一起破詐」的防詐宣導攤位，透過射氣球等方式，寓教於樂，讓民眾認識六大詐騙手法。（警方提供）

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