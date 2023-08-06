粗工出租帳戶圖小利淪詐騙共犯 被判刑還要賠被害人151萬

劉男出租帳戶貪圖小利淪為詐騙共犯，被判刑還要賠償被害人151萬元。（資料照）

2023/08/06 13:10

〔記者李立法／屏東報導〕粗工劉姓男子被網路上徵求租用帳戶每日可獲2000元租金的貼文吸引，將銀行帳戶租給匿名網友，才出租2天就淪為詐騙帳戶，劉男被當成共犯，不僅被判刑，還要賠償受騙匯款的被害人151萬元，得不償失。

劉男1年多前在網路上看到匿名網友「小寶」徵求租用帳戶的貼文，開出每出租1個帳戶，每日可獲租金2000元、每月另有獎金3萬元的誘人條件，劉男受到吸引，便將個人銀行帳戶租給「小寶」，才出租2天就淪為詐騙帳戶。

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林姓女子因誤信詐騙技倆，將151萬元匯入該帳戶，旋遭詐欺集團成員提領殆盡，驚覺受騙後，報警查出該帳戶持有人劉男，依法究辦，屏東地院審理後，依洗錢罪，判處劉男有期徒刑5個月，併科罰金5萬元，林姓被害人並提告向劉男求償151萬元。

劉男辯稱，他只是出租帳戶而已，不知道會被當成詐騙工具，他擔任粗工，收入不穩定，他應該負責的錢只有5萬元。

屏東地院認為，劉男已37歲，難諉稱不知收購、借用或出租帳戶為詐欺、洗錢犯行的一部份，任意交付帳戶供他人使用，導致犯罪所得難以追查，對於林姓被害人的損失，劉男應負賠償責任。

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