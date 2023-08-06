強運！台中女匯款給「姊姊」 卡努颱風意外阻詐

員警先安撫賴女情緒並確認是詐騙案後，銀行也同步啟動止匯程序。（警方提供）

2023/08/06 18:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓女子3日接獲假親友詐騙電話，對方誆稱是其久居國外的胞姊，因要返台置產卻差了一筆款項，若不及時匯款48萬元將違約，賴女不疑急衝銀行就匯款，行員察覺有異通報警方到場，所幸當天正逢卡努颱風來襲，北北基停班課，款項無法即時匯出，這才保住了賴女辛苦錢。

台中市第六分局協和所當天接獲轄內銀行報案，已匯款45歲賴女疑遇詐，希望警方趕緊前往阻詐，員警陳晉銘、蘇原甲與實習生陳婕華、楊子慧趕往了解，原來賴女稍早已匯款48萬元給久居國外的「姊姊」，賴女表示，「姊姊」透過媽媽說要回台購買房屋，卻差一些款項，若不及時匯款將造成違約，媽媽也立即向她求助。

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她不疑當天中午就到銀行匯款後離去，未料就在匯款成功後，就有詐騙集團假冒賴女名義，打電話到銀行要求儘速將款項入帳，行員在確認對方身分過程中，發現對方說詞反覆察覺有異，便立刻打給賴女及警方，員警先安撫賴女情緒並確認是詐騙案後，銀行也同步啟動止匯程序。

還好賴女匯款之受款行，因「卡努」颱風來襲，北北基停班課無法立即入帳，這才順利保住這筆血汗錢；警方表示，詐騙案例層出不窮且手法多變，民眾若有接獲電話要求親友匯款或購買點數等訊息請勿輕信，務必先行電話再次確認，或是撥打165或110專線詢問。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

所幸當天正逢卡努颱風來襲，北北基停班課，款項無法即時匯出，這才保住了賴女辛苦錢。（警方提供）

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