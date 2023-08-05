暑期打工兼職反成網路車手 刑事局：小心帳戶受警示反被告

刑事局近期發現，青少年及學生族群正值暑期，因有打工兼職需求，成為詐團誆騙目標，案件有增多趨勢，且常於不知情下提供帳戶，並代操虛擬貨幣，成詐團的網路車手，結果不僅帳戶受警示，還反被告。（圖由刑事局提供）

2023/08/05 15:53

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團透過「可兼職、低門檻、高獲利」的徵才廣告，引誘有求職需求民眾應徵，騙取金錢與帳戶使用，行之有年，已是詐騙老梗，但刑事局近期發現，青少年及學生族群正值暑期，因有打工兼職需求，成為詐團誆騙目標，案件有增多趨勢，且常於不知情下提供帳戶，並代操虛擬貨幣，成詐團的網路車手，結果不僅帳戶受警示，還反被告，今提醒民眾多小心。

刑事局表示，北部地區一名20歲陳姓女學生，平時利用課餘時間打零工賺取零用金，今年5月初收到LINE不明人士私訊，標榜僅須提供電話號碼、輕鬆在家賺錢的求職廣告，點入連結隨即有化名「小智工作諮詢」加入好友頁面，小智稱公司需購買大量虛擬貨幣，惟帳戶不足要對外租借MAX虛擬貨幣帳戶，租用1天可獲得5000至1萬元且當日結算。

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之後，對方以公司須「審查帳戶」交易是否正常，故要求陳女提供自己的MAX帳戶，以及綁定的銀行帳戶及電子郵件，通過審查就會另外提供3000元，不久帳戶果然經過審查，陳女也確實收取審查費用。惟該公司租用20多天後都未確實結算，陳女聯繫小智未果，豈料後續竟接到綁定冷錢包銀行帳戶的客服來電，表示陳女帳戶遭警示，陳女才驚覺遭詐騙，所有的帳戶都無法正常使用，成為詐團人頭。

另南部地區一名20多歲待業的林姓男子，今年1月初在臉書求職社團看到「代購虛擬貨幣兼差」貼文，先私訊詢問對方，對方表示不出門、不轉帳、不需提供證件手機即可工作，若依指示完成工作每日薪資2000至3000元不等。

林男便依指示下載虛擬貨幣交易平台網站，再由對方安排老師教導操作，一開始先轉入1萬300元到林男的銀行，指示林男透過交易平台購買等值1萬元的泰達幣後，轉入老師指定的虛擬貨幣錢包，林男即可收取300元，接下來每筆交易中，林男若依指示購買虛擬貨幣並交付指定冷錢包，可收取交易金額3%的利潤。

林男以為是個賺取穩定收入的輕鬆工作，直至6月下旬要提領綁定冷錢包的銀行帳戶，發現被警示，才驚覺遭詐騙，成為詐騙集團的共犯。

刑事局提醒，民眾求職務必告知親友、查證公司及應徵資訊，另外近期求職詐騙關鍵字：寄出「金融文件」用以申請補助及貸款、租借「網路銀行帳戶」、「證件實名制」等都要很小心，避免上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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