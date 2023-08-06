音響夾層起出毒品 小蜜蜂哀怨：運氣太差遇到懂車警察

販毒集團以精品名牌、美女照做掩護，加入毒品暗語。（警方提供）

2023/08/06 15:48

〔記者許國楨／台中報導〕中部地區一個販毒集團以精品名牌、美女照做掩護，加入毒品暗語後以為天衣無縫，仍被台中市刑大網巡時識破跟蒐，日前當場攔捕兩名負責運販毒的小蜜蜂時，一度在車內遍尋不著毒品，最後仍被平時喜好DIY車子的刑警發現破綻，當場在音響夾層中起出一堆毒品，而全案也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵五隊今天表示，去年底網路巡邏時，發現有張貼以精品名牌、美女照，加入（1件2300、2件4400、1:5 香水 6送1）等疑似毒品交易暗語，經持續蒐證確認是販毒集團用來掩人耳目，規避查緝的販毒手法，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，鎖定交易時地埋伏，在南屯區街頭攔截一輛用來運販毒品的小蜜蜂自小客。

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警方當時喝令均為30歲的梁姓、賴姓男子下車受檢，先在賴嫌身上找到7包毒咖啡，再針對車輛進行附帶搜索時，直覺研判車上一定還有其他毒品，只是經搜索車內各處、後行李箱均未發現，幸其中有刑警平時喜好DIY保養、修理汽車，發現駕駛座旁有夾取器，懷疑藏在音響夾層內。

經反覆嘗試終抽出音響，一堆毒品確實藏在夾層內，兩名小蜜蜂此時也面面相覷哀怨的說「真的是運氣太差，遇到懂車的」，經清點共查扣毒咖啡包29包、K他命6包、手機、現金2500元等證物，全案經移送法辦，檢方除聲押2嫌獲准，近日也依毒品罪起訴在案，最輕本刑為7年以上有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金。

台中市刑大呼籲，新興毒品常以精美、可愛、新潮的包裝來吸引民眾，但其中摻入多種毒品，施用者可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，甚至有猝死可能，切勿因一時好奇而嘗試，警方將持續針對大麻、新興毒品及其他毒品加強查緝，並向上溯源偵破幕後及製毒工廠，瓦解不法集團。

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警方反覆嘗試終抽出音響，一堆毒品確實藏在夾層內。（警方提供）

警方清點毒品。（警方提供）

警方查扣的毒品及現金等證物。（警方提供）

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