買鏡頭送毒品？毒販費盡心機 毒品藏單眼鏡頭杯子內被揪出

警方拘捕曾男（圖中），檢方聲請羈押獲准。（警方提供）

2023/08/05 12:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕買鏡頭送毒品？台中警察局刑事警察大隊偵二隊，在偵辦一起毒品案向上溯源中發現，52歲的曾姓男子涉有重嫌，今年6月搜索時，赫然發現他把毒品藏在單眼鏡頭造型的杯子內，每次與藥腳交易都假裝是在賣單眼鏡頭，非常謹慎小心，但仍逃不過警方的掌控，警方查扣毒品逾7公克，台中地檢署依毒品危害防制條例起訴。

警方調查，無業的曾男，原先居住於台中市西屯區的國宅，多年前染上毒癮後，開始從事販毒，亦即俗稱的「以毒養毒」，用販毒籌措吸毒費用，除此之外，曾男亦沉迷於線上遊戲，花了數百萬儲值遊戲點數，也因此變賣國宅以應付資金需求，並在遊戲中開闢販毒客源，有些客戶都是從遊戲中認識的網友。

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曾男心知販毒為警方查緝重點，不敢明目張膽的販賣，而是把毒品藏在單眼鏡頭造型的杯子內，此杯子外觀幾乎與單眼鏡頭一樣，但實際上卻是簍空的杯子，每次與藥腳交易都假裝是在賣單眼鏡頭，非常謹慎小心，交易之後再把鏡頭杯子取回，重複使用。

警方今年6月搜索時，查獲海洛因6.16公克、安非他命1.3公克、分裝袋一大包、電子磅秤1台等行動電話1支等贓證物，全案詢畢依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地方檢察署，檢方聲請羈押獲准，上月並依毒品危害防制條例提起公訴。

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藏毒品的杯子，造型外觀與單眼鏡頭無異。（警方提供）

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