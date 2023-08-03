揪出持槍惡煞 警政署提高槍砲彈藥檢舉獎金

為揪出持槍惡煞，加強維護社會治安，內政部警政署提高槍砲彈藥檢舉獎金。（資料照）

2023/08/03 10:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕為揪出持槍惡煞，加強維護社會治安，內政部警政署提高槍砲彈藥檢舉獎金，其中「非制式槍」檢舉獎金增3至6倍，每枝為1萬2千元，另將制式手槍檢舉獎金提高至6萬元，至於製造槍械工廠檢舉獎金修正為依查獲槍砲數及改造工具分級給獎，最高為50萬元。

為鼓勵民眾檢舉非法槍械案件，警政署預告「檢舉違反槍砲彈藥刀械管制條例案件給獎辦法」修正草案，除修正制式槍、非制式槍用語，同時提高檢舉獎金額度。其中「土造槍枝」、「金屬玩具槍改造者」合併修正為「非制式槍」，並將檢舉獎金從從每枝2千至4千元提高為1萬2千元，獎金增3至6倍，制式手槍檢舉獎金從每枝5萬元提高至6萬元，以增加民眾檢舉非法槍械意願。

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至於「輕機槍」改為「制式機關槍」，檢舉獎金維持每枝10萬元，制式衝鋒槍、自動步槍每枝8萬元，制式卡賓槍、老式步槍每枝7萬元、制式獵槍每枝3萬元、制式手榴彈每枚1萬元。

警政署解釋，檢舉獎金是指因檢舉而破獲槍、彈藥、刀械，並追出製造、販賣、運輸、轉讓、出租或出借等來源者，若僅破獲槍、彈藥、刀械，未追出來源者，獎金減半。而檢舉超過10枝（枚）者，專案議獎。

至於製（改）造槍械工廠依查獲槍砲數及改造工具分級給獎，第1級為查獲具殺傷力火藥式槍砲15枝以上，並同時查扣鑽床、砂輪機、車床、電鑽或切割器材等改造機具，每案30萬到50萬元。第2級為火藥式槍砲10枝以上，查獲之改造機具中須含有特殊或電腦高精密儀器，每案15萬至30萬元。

第3級為查獲火藥式槍砲5枝以上，同時查扣改造機具，每案10萬至15萬元。第4級為查獲火藥式槍砲3枝以上，同時查扣改造機具，每案7萬至10萬元，第5級查獲火藥式槍砲1枝以上，同時查扣改造機具，每案1萬至7萬元。

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