聲稱漸凍症獲交保變卻能「飛簷走壁」 悍匪判刑7年半

男子陳志明攜槍拒捕並企圖跳樓逃逸，他不斷在遮雨棚、頂樓、陽台、鐵窗攀爬逃竄，還吊掛在3樓外險象環生。（資料照）

2023/05/25 16:04

〔記者王定傳／新北報導〕17年前曾持手榴彈與警對峙的悍匪陳志明，前年3月又與警方爆發槍戰被逮，陳嫌當時出示漸凍症診斷證明，檢方諭令交保，但他未定期報到被通緝，前年12月，警方上門圍捕，他身手異常矯健，不僅爬窗脫逃，還奔逃在屋頂及攀牆，上竄下跳地直至被開槍射中腿部才落網；檢方查出他持有改造手槍、海洛因等毒品並製造子彈，新北地院審理後判他7年6月徒刑併科罰金20萬元。

警方調查，2004年掌握陳男毒品犯罪事證，在當時還未升格的台北縣板橋市四川路二段民宅將他圍捕，陳男一不做二不休，拿出手榴彈企圖玉石俱焚，在策動陳男妻子出面溫情喊話下，才軟化就逮。

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陳男被關了8年仍從事槍、毒買賣，又被北市、新北、桃園等警方逮捕多次；前年3月，陳男被新北市板橋警分局鎖定，當時分局派員自台北市文山區一路追緝陳嫌至西門町，雙方在西門町街頭爆發槍戰，最終陳男被警制伏。

陳男被警方移送新北地檢署，出示就醫證明指稱自己患有「漸凍症」，須長期接受治療，檢察官諭令10萬元交保；陳男交保期間被諭令須定期到派出所報到，卻屢屢無故未到，最後被通緝。

前年12月23日，警方至陳男的3樓租屋處攻堅，屋內陳的2男1女同夥先被警方控制，陳則拒捕，攜槍從3樓租屋處前陽台爬到外牆，攜帶的手槍因此掉落、無法射擊。

陳男接著從遮雨棚到樓頂，一度在屋頂上逃竄，並跳往隔壁大樓，再從樓梯間下至3樓，發現警察又想爬窗攀牆逃離，警方對他開11槍，一名霹靂員警打中陳男大腿，將雙手緊抓窗框、懸在半空的陳男制伏。

檢方調查，陳男共持有4枝具有殺傷力的改造手槍等物、並製作具殺傷力的子彈115顆，還持有17包海洛因、15支摻有海洛因的香菸、27包安非他命等物，依非法持有具殺傷力手槍、持有第一級毒品純質淨重10公克以上及製造子彈3罪起訴，審理時陳男認罪。

此外，陳志明在本案宣判前、本月10日，竟又因被大安分局警方緝捕，與警在新北市新店區駁火，開槍攻擊警方，警方也開6槍還擊，所幸警方無人受傷，陳則中2槍送醫急救，此案尚在偵辦中。

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