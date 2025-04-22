美國5月底關閉14項公開數據庫 氣象署：恐衝擊預報準確度

若NOAA關閉14個資料庫，恐影響各國對於聖嬰等氣候現象的觀測及預報準確度。圖為最近1個月的海氣情況。（取自中央氣象署官網）

2025/04/22 14:29

〔記者林志怡／台北報導〕美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）將於5月底關閉14個氣象監測相關公開數據資料庫，中央氣象署長呂國臣指出，氣象監測、預報都是在各國合作下進行，若美國關閉資料庫，將造成部分資料缺失，屆時將影響各國對於氣候的監測能力與預報能力，並衝擊學術研究單位，氣象署目前密切關注事件後續發展。

NOAA將於5月底停止開放14個與海洋、地震、河口相關的公開數據資料庫，且往後外界都不可再從中取得資料的消息，引起學界擔憂，認為關閉資料庫將衝擊相關研究。

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呂國臣指出，全球的氣象監測以及預報都是在各國合作下進行，美國是其中資料量數一數二大，且精準度可信賴的國家，對於川普政府做出這樣的提案，雖後續還有待觀察，但若真的停止開放14個資料庫共享，對我國的氣象監測、預報精準度、學術單位研究等都會有衝擊，因此「我們不樂見這件事發生。」

針對氣象監測及預報方面，呂國臣以聖嬰現象監測及預報為例解釋，全球的氣候資料互相流通、交換，並負擔有各自的觀測任務，比如美國主要就是負責該國國內及周邊海域的監測，在海洋上有眾多觀測儀器，資料庫關閉後，此類海洋觀測資料勢必減少、出現空缺。

呂國臣進一步指出，美國周邊觀測資料有所不足的情況下，雖其他多數國家仍維持現有的監測量能，還是可以進行全球天氣預報，但準確度、監測能力勢必受到影響，且若美國觀測數據品質下降，對於依賴這些資料研究的科學家來說，也會是一個很大的挑戰

此外，呂國臣說，我國與美國有氣象作業與科研上的合作，就已知訊息來看，政府單位的合約應會繼續進行，但學術單位的合作與研究可能會受到資料庫關閉影響，面臨相當大的挑戰。

呂國臣說，目前已有氣象組織對於美國即將停止開放資料庫表達擔憂，中央氣象署也密切關注事件後續發展。

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