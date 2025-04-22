為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    美國5月底關閉14項公開數據庫 氣象署：恐衝擊預報準確度

    若NOAA關閉14個資料庫，恐影響各國對於聖嬰等氣候現象的觀測及預報準確度。圖為最近1個月的海氣情況。（取自中央氣象署官網）

    若NOAA關閉14個資料庫，恐影響各國對於聖嬰等氣候現象的觀測及預報準確度。圖為最近1個月的海氣情況。（取自中央氣象署官網）

    2025/04/22 14:29

    〔記者林志怡／台北報導〕美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）將於5月底關閉14個氣象監測相關公開數據資料庫，中央氣象署長呂國臣指出，氣象監測、預報都是在各國合作下進行，若美國關閉資料庫，將造成部分資料缺失，屆時將影響各國對於氣候的監測能力與預報能力，並衝擊學術研究單位，氣象署目前密切關注事件後續發展。

    NOAA將於5月底停止開放14個與海洋、地震、河口相關的公開數據資料庫，且往後外界都不可再從中取得資料的消息，引起學界擔憂，認為關閉資料庫將衝擊相關研究。

    呂國臣指出，全球的氣象監測以及預報都是在各國合作下進行，美國是其中資料量數一數二大，且精準度可信賴的國家，對於川普政府做出這樣的提案，雖後續還有待觀察，但若真的停止開放14個資料庫共享，對我國的氣象監測、預報精準度、學術單位研究等都會有衝擊，因此「我們不樂見這件事發生。」

    針對氣象監測及預報方面，呂國臣以聖嬰現象監測及預報為例解釋，全球的氣候資料互相流通、交換，並負擔有各自的觀測任務，比如美國主要就是負責該國國內及周邊海域的監測，在海洋上有眾多觀測儀器，資料庫關閉後，此類海洋觀測資料勢必減少、出現空缺。

    呂國臣進一步指出，美國周邊觀測資料有所不足的情況下，雖其他多數國家仍維持現有的監測量能，還是可以進行全球天氣預報，但準確度、監測能力勢必受到影響，且若美國觀測數據品質下降，對於依賴這些資料研究的科學家來說，也會是一個很大的挑戰

    此外，呂國臣說，我國與美國有氣象作業與科研上的合作，就已知訊息來看，政府單位的合約應會繼續進行，但學術單位的合作與研究可能會受到資料庫關閉影響，面臨相當大的挑戰。

    呂國臣說，目前已有氣象組織對於美國即將停止開放資料庫表達擔憂，中央氣象署也密切關注事件後續發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播