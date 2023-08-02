為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    玩過頭！跑酷跑到「最美區間車」炫技 警將傳喚到案

    「MFA中輟跑酷少年團」把鐵路車站區間車當作跑酷場所。（記者劉慶侯翻攝）

    「MFA中輟跑酷少年團」把鐵路車站區間車當作跑酷場所。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/08/02 17:49

    〔記者劉慶侯／台北報導〕經常拍攝極限運動影片，上傳到TikTok賺取點閱和眼球觀注的「MFA中輟跑酷少年團」，昨日在基隆站把EMU900型區間車當成跑酷挑戰工具，跳踢車廂玩起後空翻，引起網友批判「哪來的猴子？」。台鐵局認為對方行為依規定若勸導不聽將可拒載。鐵路警察局另將依「鐵路法」傳喚對方到案說明。

    「MFA中輟跑酷少年團」，是由一群青少年自組的團體組織，借鑒國內知名跑酷團體「南摸猴中福樓北行動」而成立。他們最主要是製作和拍攝各種秘境探訪、跑酷或極限挑戰活動，再將影片上傳到網上靠點閱率高低藉以牟利。

    本月1日，「MFA中輟跑酷少年團」一名成員在台鐵基隆站月台，當時列車車門開啟，等待旅客上下車，這名年輕男子當下衝向區間車，以手推擠1281次區間車車廂後，再以後空翻跑跳。等於是以手往車廂一踩一推大秀後空翻，把區間車當成跑酷挑戰工具。

    影片上傳引發眾多網友不滿，有人留言質疑「哪來的猴子」、「這樣好玩嗎！已經觸犯鐵路法了欸」；並有網友提出警告：「你已違反『鐵路法』，台灣鐵路管理局是有權利進行提告的」。

    但影片創作者竟回嗆：「哪一條呢？哪一條安全法令？要確定第一項有適用欸 」各方一言一往反擊，反而引起眾多網友加入論戰，更吸引民眾點閱觀看。當然也引起鐵路警察局的注意。

    鐵警局表示，對方行為疑違反鐵路法第68-1條3款：「以他法妨害系統設備正常運作」。目前鐵警局台北分局七堵派出所已調閱相關監視器，追查明涉案人身分，將通知到所說明。

    鐵路警察局台北分局表示，民眾勿於月台及站區追逐、嬉戲，以免影響行車安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    法知名極限運動員從香港68樓摔死 生前被目擊曾拍窗求救
    2023/07/31 13:52

    法知名極限運動員從香港68樓摔死 生前被目擊曾拍窗求救
    「重犯」跑酷求生 連飛3棟樓扭傷腳就醫
    2021/08/26 20:55

    「重犯」跑酷求生 連飛3棟樓扭傷腳就醫

    桃園地景藝術節多好玩？亮點搶先看
    玩命？高中生攀學校4樓外牆當跑酷
    2021/01/28 12:57

    玩命？高中生攀學校4樓外牆當跑酷

    藝術公園內有跑酷場地 議員認不宜要求另覓適合場域
    2020/11/04 13:30

    藝術公園內有跑酷場地 議員認不宜要求另覓適合場域

    被估少十年壽命 董至成驚到失魂！
    龍騰斷橋上跑酷挨批 男竟回：「古蹟比我還堅固」
    2018/04/08 19:41

    龍騰斷橋上跑酷挨批 男竟回：「古蹟比我還堅固」
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播