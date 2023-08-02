玩過頭！跑酷跑到「最美區間車」炫技 警將傳喚到案

「MFA中輟跑酷少年團」把鐵路車站區間車當作跑酷場所。（記者劉慶侯翻攝）

2023/08/02 17:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕經常拍攝極限運動影片，上傳到TikTok賺取點閱和眼球觀注的「MFA中輟跑酷少年團」，昨日在基隆站把EMU900型區間車當成跑酷挑戰工具，跳踢車廂玩起後空翻，引起網友批判「哪來的猴子？」。台鐵局認為對方行為依規定若勸導不聽將可拒載。鐵路警察局另將依「鐵路法」傳喚對方到案說明。

「MFA中輟跑酷少年團」，是由一群青少年自組的團體組織，借鑒國內知名跑酷團體「南摸猴中福樓北行動」而成立。他們最主要是製作和拍攝各種秘境探訪、跑酷或極限挑戰活動，再將影片上傳到網上靠點閱率高低藉以牟利。

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本月1日，「MFA中輟跑酷少年團」一名成員在台鐵基隆站月台，當時列車車門開啟，等待旅客上下車，這名年輕男子當下衝向區間車，以手推擠1281次區間車車廂後，再以後空翻跑跳。等於是以手往車廂一踩一推大秀後空翻，把區間車當成跑酷挑戰工具。

影片上傳引發眾多網友不滿，有人留言質疑「哪來的猴子」、「這樣好玩嗎！已經觸犯鐵路法了欸」；並有網友提出警告：「你已違反『鐵路法』，台灣鐵路管理局是有權利進行提告的」。

但影片創作者竟回嗆：「哪一條呢？哪一條安全法令？要確定第一項有適用欸 」各方一言一往反擊，反而引起眾多網友加入論戰，更吸引民眾點閱觀看。當然也引起鐵路警察局的注意。

鐵警局表示，對方行為疑違反鐵路法第68-1條3款：「以他法妨害系統設備正常運作」。目前鐵警局台北分局七堵派出所已調閱相關監視器，追查明涉案人身分，將通知到所說明。

鐵路警察局台北分局表示，民眾勿於月台及站區追逐、嬉戲，以免影響行車安全。

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