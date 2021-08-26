「重犯」跑酷求生 連飛3棟樓扭傷腳就醫

余姓通緝犯因為連續跳躍3棟樓跑酷求生，結果扭傷腳。（民眾提供）

2021/08/26 20:55

〔記者王捷／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間八大場所不開，警方擔心聚集在民宅聚集不法活動，展開清樓專案，25日晚間訪查出入複雜民宅時，頭頂閃過一道黑影，隨即傳來轟聲巨響，警員循聲找尋，發現體重約有150公斤的余姓通緝犯從4樓高的民宅頂樓連跳躍2棟樓「跑酷」竄逃，卻不慎扭傷腳踝倒地哀嚎；警員喊話要他別跳了，再跳恐怕有生命危險，最後余男踉蹌走向員警投案。

20歲的余男有多項詐欺前科，身背6條詐欺通緝，由於多數詐欺案院檢為了嚇阻車手犯案，在偵查階段都會以刑訴法再犯疑慮羈押，而余男在全國都有涉案所以他很擔心被羈押失去自由，在今年7月得知被通緝後，就四處躲避，靠朋友資助過生活。

請繼續往下閱讀...

警方平常手上沒有搜索票，且查戶口勤務因有侵犯人權疑慮，2018年就走入歷史，因此余男認為躲在民宅相對安全，雖然民宅無法臨檢，但是台南市警四分局規劃專案，派出大批警力，在出入複雜的民宅附近訪查；余男看到員警出現，心虛跑上民宅四樓，跳過約2公尺寬的防火巷到隔壁工地。

余男沒有停下來，又跳過2公尺寬的防火巷到另一間透天厝的陽台，連跳2棟樓，余男的腳踝受傷倒地哀嚎，警方循聲進入透天厝，要余男不要再跑，最後余男走向警方表達通緝身分，同時警方請教護員評估他雙腳的傷勢，訊後今天早上將他解送地檢署歸案。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法