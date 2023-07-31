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    法知名極限運動員從香港68樓摔死 生前被目擊曾拍窗求救

    法國知名的高空特技、極限運動家盧西迪，在27日傳出從香港一棟高樓的68樓墜落，不幸當場身亡。香港警方指出，不排除他是在練習時失足身亡。示意圖。（法新社）

    法國知名的高空特技、極限運動家盧西迪，在27日傳出從香港一棟高樓的68樓墜落，不幸當場身亡。香港警方指出，不排除他是在練習時失足身亡。示意圖。（法新社）

    2023/07/31 13:52

    〔即時新聞／綜合報導〕法國知名的高空特技、極限運動家盧西迪 （Remi Lucidi），以挑戰攀爬過世界多地的各種超高建築聞名，然而他卻在27日傳出，從香港一棟高樓的68樓墜落，不幸當場身亡。香港警方指出，不排除他是在練習時失足身亡。

    綜合香港「南華早報」等外媒報導，據消息人士指出，30歲的盧西迪在27日晚間7點30分左右，被人看到出沒在香港一棟名為「地利根德閣」（Tregunter Tower）的豪宅大樓，當時位在該大樓頂層第68樓的女管家，看到他從外頭不斷拍打窗戶，疑似在「求救」，女管家見狀隨即報警，不過警方抵達現場時，他已從高樓墜地，當場身亡。

    香港警方指出，警方不排除盧西迪是在練習時失足身亡。另外，他之所以能進入這棟大樓，是他向大樓保全聲稱自己要前往40樓拜訪友人，正當保全在與住戶通話確認期間，他便趁機偷偷搭乘電梯上樓。從監視器畫面可看到，他先是搭電梯到49樓，接著再走樓梯到達大樓頂端，保全發現頂樓門鎖有被強行撬開，但當時並未發現他的蹤影。

    報導指出，目前有關盧西迪是如何從大樓上摔落等原因，目前仍有待釐清，警方也尚未公佈他的詳細死因。此外，盧西迪曾在25日於個人IG「Remi Enigma」發文，曬出香港高樓的夜景照片，同時附上一個愛心的表情符號，似乎在預告自己的下一個挑戰。

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