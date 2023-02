加州迪士尼樂園 不到兩個月驚傳2起墜樓意外

2023/02/20 15:02

〔即時新聞/綜合報導〕南加州迪士尼樂園名為「米奇與朋友們」(Mickey and Friends)的立體停車場18日驚傳有婦女墜樓身亡。這是該停車場繼去年12月後,今年2月再傳墜樓意外,引發關注。

綜合外媒報導,「米奇與朋友們」的立體停車場總計有7層樓,鄰近迪士尼樂園、迪士尼加州冒險樂園入口,阿納海姆市(Anaheim)警察局表示,18日晚間7點左右接到報案,立即派員趕往現場,在停車場北面地板上發現婦女,消防員立即施以急救,但婦女到院後仍被宣判死亡。

請繼續往下閱讀...

警方仍在釐清婦女墜樓原因,究竟是意外還是人為事故或任何違法情節。

「米奇與朋友們」的立體停車場於2000年左右落成,當時為美國最大停車場,可容納1萬多輛汽車,去年12月3日才發生51歲男子在此跳樓輕生事件,類似事件過去至少發生3起。

After two years, the Disney trams are returning on Feb 23rd! They conveniently provide guests transportation from the Mickey & Friends and Pixar Pals parking structures to the Main Entrance.



????: @disneyland pic.twitter.com/PqGh5xKK6G