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    加州迪士尼樂園 不到兩個月驚傳2起墜樓意外

    南加州迪士尼樂園名為「米奇與朋友們」（Mickey and Friends）的立體停車場自去年12月至今，傳出2起墜樓意外。（歐新社）

    南加州迪士尼樂園名為「米奇與朋友們」（Mickey and Friends）的立體停車場自去年12月至今，傳出2起墜樓意外。（歐新社）

    2023/02/20 15:02

    〔即時新聞／綜合報導〕南加州迪士尼樂園名為「米奇與朋友們」（Mickey and Friends）的立體停車場18日驚傳有婦女墜樓身亡。這是該停車場繼去年12月後，今年2月再傳墜樓意外，引發關注。

    綜合外媒報導，「米奇與朋友們」的立體停車場總計有7層樓，鄰近迪士尼樂園、迪士尼加州冒險樂園入口，阿納海姆市（Anaheim）警察局表示，18日晚間7點左右接到報案，立即派員趕往現場，在停車場北面地板上發現婦女，消防員立即施以急救，但婦女到院後仍被宣判死亡。

    警方仍在釐清婦女墜樓原因，究竟是意外還是人為事故或任何違法情節。

    「米奇與朋友們」的立體停車場於2000年左右落成，當時為美國最大停車場，可容納1萬多輛汽車，去年12月3日才發生51歲男子在此跳樓輕生事件，類似事件過去至少發生3起。

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