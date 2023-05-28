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    中央7/1提高警察加給15％有感加薪 高市爭取警勤繁重加給比照雙北

    慰勞警察中央提高加給15%有感加薪，高市府積極爭取警勤繁重加給比照雙北。（資料照）

    慰勞警察中央提高加給15%有感加薪，高市府積極爭取警勤繁重加給比照雙北。（資料照）

    2023/05/28 16:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕行政院長陳建仁鑑於近年基層員警在查察非洲豬瘟，以及配合政府防疫政策的辛勞，更在反毒、打詐等治安工作夜以繼日的付出與犧牲，決定將警政署原提報調高10％的警勤加給，幅度提升至15％，行政院核定自今年7月1日起調整，高市警局今發出新聞稿，感謝中央政府重視員警權益，透過調整警察勤務加給，讓員警察人員感受實質加薪，強調將積極爭取警勤繁重加給比照雙北。

    高市警局今指出，警察人員的勤業務繁重，外勤人員更是不分晝夜及平假日，執勤面臨各式情狀，相對危險程度高，由於警察業務越趨複雜，危勞程度與日俱增，物價也逐漸上升，感謝行政院、立法院等單位及各界支持，提升警勤加給，符合社會各界肯定警察平日辛勞的期待，也能激勵員警士氣。

    此外，高雄市政府也全力支持勤務繁重加成支給，希望由現行最高7成提升至1倍，更能完整照顧本局警察同仁辛勞，且符合各直轄市政府之間實際繁重程度。

    高市警局表示，市長陳其邁積極向中央爭取比照台北市、新北市政府警察局加1倍支給，透過薪資上實質保障，作為警察人員最強力的後盾，以表達對一線警察同仁投入治安工作的支持。

    慰勞警察中央提高加給15%有感加薪，高市府積極爭取警勤繁重加給比照雙北。（資料照）

    慰勞警察中央提高加給15%有感加薪，高市府積極爭取警勤繁重加給比照雙北。（資料照）

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