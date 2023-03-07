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    陳建仁允檢討28年未調警勤加給 警署：盼各界支持提升基層士氣

    警政署表示，警察人員勤務加給28年未隨同其他軍公教人員待遇調漲，已難以衡平警察人員當前的工作負荷。（記者邱俊福攝）

    警政署表示，警察人員勤務加給28年未隨同其他軍公教人員待遇調漲，已難以衡平警察人員當前的工作負荷。（記者邱俊福攝）

    2023/03/07 15:29

    〔記者邱俊福／台北報導〕行政院長陳建仁今針對28年沒有調過的警勤加給，表達須檢討調整。警政署對此強調，原均隨軍公教員工待遇統案調整的警勤加給，自84年度迄今均未調整，內政部部長林右昌一上任即在上月23日參加警政署署務會報時，指示研議提高警勤加給，期盼各界都能支持這項政策，參照各類待遇調整情形適度提升，以鼓舞基層警察工作士氣。

    警政署表示，警察業務越趨複雜，危勞程度與日俱增，物價也逐漸上升，軍公教員工待遇統調案去年調薪4%，且自84年迄今已累計增加33%，但警察人員勤務加給28年未隨同其他軍公教人員待遇調漲，已難以衡平警察人員當前的工作負荷、自身醫療與家庭照顧所需。

    警政署指出，警勤加給依外、內勤與所屬單位可分為三級，第一級8435元、第二級7590元、第三級6745元，初步提出調升4％、10％與15％，3個調漲幅度，最低4％為參考去年軍公教人員調薪幅度，但以第一級的警勤加給每月8435元計算，4％僅338元，未來不排除任何狀況，並視政府財政情形，支持對同仁有利方案。

    海巡署所屬警察人員的警勤加給，則皆跟隨警政署的規定，配合調整。海巡署基層警職人員表示，對於提升警勤加給樂觀其成，希望調幅增加能讓大家有感。

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