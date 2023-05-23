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    男子佯稱餐點有問題要退費詐100元 警察查獲函送

    有男子以佯稱買的餐點有問題要求退費詐取店家金錢，店家報警告詐欺。（民眾提供）

    有男子以佯稱買的餐點有問題要求退費詐取店家金錢，店家報警告詐欺。（民眾提供）

    2023/05/23 10:43

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市某店家近日在臉書社群網站「綠豆嘉義人」貼文稱，昨下午4點多遭一名男子佯稱之前買的餐點有問題，要求退費賠償，然而男子所稱購買餐點及份數與店家紀錄不符，懷疑遭詐欺報警處理，警方火速查獲1男子涉嫌，警詢後依詐欺罪嫌函送法辦。

    嘉義市警察局北門派出所昨獲店家報案，一名男子到店裡稱日前曾買餐點，但餐點有問題希望退費，店家不疑有他退回100元，然而事後與店裡帳目紀錄比對發現，男子所稱的餐點項目、份數與店裡紀錄不符，懷疑遭到詐欺；警方依店家提供的監視錄影畫面循線追查，傳喚30多歲江姓男子到案說明，江男供稱是隨機找店家詢問，但沒有強迫，店家如果起疑、不願意退費，他就會離開。

    「綠豆嘉義人」昨貼出一名店家貼文指出，一名身形略胖的年輕人先到該店家要先看菜單，表示曾經買了4份海鮮麵，但蛤蜊有沙，4份餐最後都沒有吃，時間有點久，是他的朋友來買的外帶，由於住在台北，有機會南下才過來說；店家表示願意賠償4份餐，男子卻表示吃飽了、吃不下4份餐且趕著回台北，店家於是退還現金賠償，然而退錢時表示他曾換店面，而換店面後就沒有賣過蛤蜊，男子就說「可能記錯了」、「搞錯店」等語，當店家要報警之前，男子就跑走了。

    該名店家提醒其他店家注意此人，懷疑不只有他遇到此情形，貼文po出引發迴響，網友留言「他有來過我們餐廳，說詞也是一樣」、「無憑無據要你賠償，怎麼想都不合理」、「我今天也有遇到！原來很多受害者」等。

    店家比對帳目紀錄，與男子稱之前買的餐點不符，懷疑男子以此詐取金錢。（民眾提供）

    店家比對帳目紀錄，與男子稱之前買的餐點不符，懷疑男子以此詐取金錢。（民眾提供）

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