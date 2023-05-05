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    低里程、全車原鈑件「全是騙」！車商賣事故車詐欺判刑

    台中地院認為李姓車商用詐術賣車，判刑1年2月，賣車所得83萬元沒收。（記者張瑞楨攝）

    台中地院認為李姓車商用詐術賣車，判刑1年2月，賣車所得83萬元沒收。（記者張瑞楨攝）

    2023/05/05 13:39

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓車商（50歲）購入廠牌INFINITI的事故車一輛，把11萬多公里的里程，調降為5萬多公里（俗稱調錶），修理烤漆後，用女性的假名字賣車（俗稱女用車），洪男誤信而以83萬元買下，得知是事故車後提告，李男否認調錶，宣稱該車僅輕微碰撞，台中地方法院認為李男辯詞違反常理，依加重詐欺得利罪判刑1年2月，犯罪所得83萬元沒收。

    判決書指出，李男於2019年向洪姓車主，購入2016年式的INFINITI的事故車一輛，當時里程數11萬9527公里，他烤漆更換保險桿、引擎蓋、右前葉子鈑等零件，將馬錶調降為5萬3692公里，2020年於網路上用女性名字賣車，還宣稱「公里數5萬」、「全車原鈑件」，洪男透過網路聯繫，李男謊稱「全車沒碰撞，全車原鈑件」。

    洪男支付83萬元購入，卻發現被騙，向台中地檢署告發，李男否認詐欺犯意，他辯稱鈑金沒有更換，僅保險桿碰撞，但不嚴重，他也沒有調整里程數，他是案發之後，才知道里程數差很多。

    法官認為，此車曾於2020年2月維修，另於2017年間更換後保險桿與支架、引擎蓋、右前葉子鈑，李男自述購車時，會了解車況，此車碰撞不嚴重，卻向洪男宣稱「非事故車，未發生碰撞」、「全車原鈑件」，顯然與事實不符，另外，里程數被調降，李男辯稱不知情，可能是修理廠所為，法官認為修車廠不可能在未告知李男下，擅自調降里程數，李男辯詞違反常理，不足採信。

    台中地方法院認為，李男不思正當合法賺錢，於臉書社團用不實訊息犯車，行為甚屬可議，且否認犯行，依「以網路對公眾散布而犯詐欺得利罪」判刑1年2月，83萬元犯罪所得沒收，可上訴。

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