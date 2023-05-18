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    防範中國偽基地台詐騙 高檢署今做出5大決議

    警方查扣偽基地台的主機、天線等設備。（資料照）

    警方查扣偽基地台的主機、天線等設備。（資料照）

    2023/05/18 18:50

    〔記者錢利忠／台北報導〕為範中國的偽基地台入侵，詐騙國人，國內電信業者已開發出偵測偽基地台技術，若監測到網路異常，將即刻報請電信偵查大隊查緝，從源頭先杜絕；高等檢察署今天召開「偽基地台詐欺查緝策略研商會議」，做出5點決議，期許由司法及行政合作、公私部門協力方式，共同遏阻此類電信網路詐欺犯罪。

    會中做出5點決議包括：

    第一、建請主管機關NCC邀集各電信業者，建立基地台即時監控及通報機制，並由電偵大隊協助規劃相關流程。

    第二、電偵大隊接獲通報後應即時查緝、積極溯源並報請地檢署指揮偵辦及通報高檢署。

    第三、建請NCC持續協調手機業者，在未來新出廠手機內建置關閉2G功能。

    第四、強化識詐，建請NCC協調電信業者發送防範簡訊。

    第五、研議偽基地台獨立刑責之可行性。

    高檢署表示， 本署對此新型犯罪手法甚為重視，為加以遏阻，於今日再次召開查緝策略會議，希望能透過跨機關、公私部門的通力合作，及時遏阻這類犯罪，達成減害目的。

    高檢署今邀集NCC、雲林地檢署、電信業者代表、刑事警察局電信偵查大隊等相關司法警察機關共同與會，研商可行且有效的查緝與防治策略。

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