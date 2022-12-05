年輕男陷入高薪、免出國求職陷阱 遭囚禁淪詐騙人頭戶

彰化警分局今將詐騙集團成員隨案彰化地檢署偵辦。（圖由警方提供）

2022/12/05 13:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣1名20歲張姓男子，上月16日在網路看到一則開出「10萬元月薪、包吃包住、且免出國」內勤文書工作，一時不察上門應徵即遭到詐騙集團囚禁在民宿7天，沒收手機、證件及存摺提款卡，同月21日逼他前往金融機構申辦金融卡，企圖提款2名被害人的900萬元現金被行員識破，警方據報成功救援張男，當場查扣未轉出現金，同時圍捕到詐騙集團2名成員，全案擴大偵辦中。

彰化警分局今宣布偵破人頭帳戶遭妨害自由案，警方表示，該這案件發生在11月21日下午4點，彰化警分局民族派出所接獲中國信託銀行行員來電，1名年輕人臨櫃要辦金融卡，可是帳戶內有900萬元異常金流，察覺有異，警方到場時，跟張男年輕人同行的詐欺集團成員看見警方，隨即從銀行駕車逃逸，警方火速指揮調度線上巡邏員警全力攔截圍捕，不到1個小時約下午5點左右，在彰化市金馬路3段攔截查獲孫姓成員、趙姓主要成員，都才20多歲。

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張男年輕人向警方供稱他被騙的過程，從臉書廣告訊息找工作，11月16日在新北市上車後，就被詐欺集團控制行動，並且帶至彰化縣和美鎮民宿監視囚禁多日，並沒收手機、證件及存摺提款卡，更利用他的身分替詐騙集團吸金洗錢。

警方清查發現，此一詐騙集團早把詐騙所得轉入張姓年輕人的人頭帳戶，再透過約定轉帳轉出國外帳戶洗錢，幸好，警方與金融機構通力合作，即時攔查多位被害人遭集團詐騙的匯款，不法所得總計超過900萬元，而張姓年輕人被拘禁時未受凌虐。

全案偵訊後，將孫、趙共2人依涉嫌詐欺、妨害自由、洗錢防制法及組織犯罪防制條例隨案移送彰化地方檢察署偵辦，隨行司機列為證人，警方也將持續追查集團金流和上游共犯成員，並針對轄內旅館、民宿、出租套房全面加強清查，同時提醒民眾不要貪圖一時利益淪為共犯，「天底下沒有白吃的午餐！」若遭詐騙集團控制行動自由，恐遭暴力迫害，危害自身安全，找工作要謹慎思考。

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彰化警分局今宣布破獲一起人頭帳戶遭妨害自由案，救援出1名年輕男子，逮捕2名詐騙集團成員。（圖由警方提供）

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