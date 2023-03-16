子遭擄父急報警 未料一查兒竟是詐團成員

監視器拍下朱女與同夥將被害人帶至旅館軟禁。（記者徐聖倫翻攝）

2023/03/16 16:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕23歲張姓男子月前被朋友上門要債結果一夜未歸，張父擔心安危於是報警，而警方順利找到在路邊吃麵的張男，卻發現其講話詭異似乎在閃躲什麼，細查發現他竟是詐欺集團旗下「收簿手」，甚至還軟禁2名帳戶持有人。警方深入追查，順利逮捕以朱女為首的收簿手5人，除朱女外其餘均是未成年少年，不法獲利粗估近500萬。

警方透過張男手機料追查，發現這組收簿手將帳戶持有人從去年底至今年過年前軟禁在台北市多處旅館，分別在中山區、萬華區不斷更換地點，張男的任務就是負責媒介人頭帳戶，再交由朱女等人進行拘禁，直到人頭帳戶不能再使用為止後給酬金3萬元並放人。

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警方再循線細追，掌握朱女與另4名未成年少年行蹤，報請新北地檢署指揮，本月14日持拘票前往桃園市，順利將朱女與4名未成年少年逮捕歸案。可惡的是，朱女衣著宛如貴婦，用的都是名牌精品，不難看出她透過詐欺「賺很大」。

朱女、張男等人向警承認犯案，警詢後依加重詐欺、違反洗錢防制法、妨害自由等罪嫌，將朱女、張男移送法辦，4名未成年共犯則送往少年法庭， 檢方訊後向法院聲押朱女及張男獲准。

土城警分局呼籲，詐騙集團利用各種廣告誆騙申請貸款，或以包吃包住、打工度假等假求職名義，標榜輕鬆工作、獲取高薪，實際上則遭詐騙集團控制行動自由，暴力迫害，危害自身安全，提醒民眾不要貪圖一時利益淪為詐騙集團共犯，遇到可疑的借貸、求職廣告，可以撥打110或反詐騙165專線，向警方諮詢避免受害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方至桃園亮出拘票將朱女拘提到案。（記者徐聖倫翻攝）

警方將朱女移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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