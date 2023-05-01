中國「偽基地台」詐騙侵台 高檢署研擬即時通報機制

檢警與電信業者合作，花費半個多月時間，完成系統開發及掌握偵測技術，進而循線掌握郭姓主嫌等足跡，於去年11月在台北捷運中山站外的轎車內循線逮獲犯嫌。（資料照）

2023/05/01 11:12

〔記者錢利忠／台北報導〕「偽基地台」詐騙的犯罪手法橫行中國，此類透過發射較大功率訊號，蓋過正常基地台訊號，再發送詐騙簡訊的手法，也在台灣被查獲；高等檢察署檢察長張斗輝為強化此類新興犯罪的偵查量能，找來電信業者召開「偽基地台詐欺查緝策略研商會議」，研擬建立即時通報機制。

國內首宗偽基地台案件，來自於雲林地檢署於今年4月起訴的「移動式詐欺機房」詐騙案件，承辦檢察官黃薇潔去年接獲情資，發現有數名被害民眾遭盜刷信用卡，遂找來刑事警察局等單位組成專案小組擴大偵辦，最終逮獲以郭姓男子為首的詐團，涉嫌自去年9月開始，以設置偽基地台的方式，假冒遠通電收、玉山銀行等企業，隨機發送釣魚簡訊詐騙民眾輸入信用卡號等個資，總計該集團犯案30多件，不法所得超過133萬餘元。

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高檢署檢察長張斗輝相當重視這類新興詐騙手法，邀集國家通訊傳播委員會（NCC）、台灣大哥大、遠傳電信等電信業者、雲林地檢署、督辦詐欺類刑案的高檢署主任檢察官及科技偵查犯罪中心等單位與會。

會中由起訴國內首例「移動式詐欺機房」的雲林地檢署負責報告及說明查緝作為、NCC及電信業者，則就「偽基地台」偵測技術及方法提出說明，與會者另研議查緝策略，例如該如何偵測異常、鎖定犯罪行為等，並研擬建立即時通報機制，以強化偵辦此類案件的偵查能量。

關於雲林地檢署所起訴的案例，郭姓主嫌涉嫌利用偽基地台，發送大量的釣魚簡訊，內容包括「etag帳單自動扣款失敗」等簡訊，民眾收到簡訊後信以為真，登入假冒「遠通電收」的網路頁面後，輸入信用卡卡號、驗證碼等個資，之後即被該集團車手盜刷，損失慘重。

針對「偽基地台」的犯罪手法，詐團成員將基地台設備安裝在轎車上，前往人潮聚集之處發射較強的電波，誘使信號範圍內的行動電話向偽基地台註冊，詐團即可在偽基地台的信號範圍內，強制發送釣魚簡訊至被害人的手機，類似犯罪手法已在中國橫行多年，雲林地檢署起訴的案件為台灣首例，檢警與電信業者合作，花費半個多月時間，完成系統開發及掌握偵測技術，進而循線掌握郭姓主嫌等足跡，於去年11月在台北捷運中山站外的轎車內循線逮獲犯嫌。

郭嫌落網後供稱，去年8月底他自中國返台後，依境外詐團上線的指示，開著裝有偽基地台設備的轎車，在台北市中山、信義區等人潮聚集處犯案，檢警正擴大追查該集團共犯。

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警方查扣偽基地台主機、天線等設備。（資料照）

警方公布郭嫌所屬詐騙集團，以假基地台犯案的手法。（資料照）

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