桃園男被騙成警示戶特地南下貸款 高雄女警揭真相還是詐騙

桃園張姓男子（左）被騙成警示戶，為了生活他特地南下貸款，高雄女警揭真相還是詐騙，並及時攔詐。（民眾提供）

2024/06/02 09:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕家住桃園市的張姓男子（62歲）先前因落入詐團圈套，將自己的提款卡寄給歹徒，使得金融帳號慘遭警示，為了生活上網找小額方便貸，沒想到還是被詐，原想貸10萬元，對方以超時借貸要求需先繳4萬元，後又誆可再增貸5萬元，共貸領15萬元，但需先付1萬元手續費和保證金，雙方約高雄交易，幸被女警及時阻詐。

鼓山分局今指出，張男因被詐成警示戶，無法順利申辦各家銀行貸款，造成生活上諸多不便，為了生活，他在facebook社群網站上看到相關貸款廣告資訊，信以為真，與一名自稱蔡姓貸款專員接洽，並加入LINE通訊聊天。

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對方謊稱可介紹地下增資的貸款方式，要替張男渡過難關，話術不少卻未見貸款下來，「蔡理專」最後要先支付新台幣1萬元的手續費，張男為了借款，前天特地搭乘高鐵遠從桃園南下來找該名理專。

龍華所女員警到場了解，發現張男因先前遭到網路購物詐騙，導致帳戶遭到凍結，這次想要貸款，卻輕信網路上的廣告訊息，大老遠跑到南部想要交付款項，然而在約定地點遲遲等不到專員前來，對方才藉故提供一組詐騙帳戶要求張男以匯款方式支付手續費用。

女警及時攔阻，否則原本因為缺錢想借款，反而卻差點損失更多金錢，好在銀行的駐警及時發覺有異並通報警方到場，在警銀聯手下才讓男子驚覺原來自己竟然又被騙了，最後員警不忘向張男宣導近期的詐騙類型，提醒他千萬不要再受騙了。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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