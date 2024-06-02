為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃園男被騙成警示戶特地南下貸款 高雄女警揭真相還是詐騙

桃園張姓男子（左）被騙成警示戶，為了生活他特地南下貸款，高雄女警揭真相還是詐騙，並及時攔詐。（民眾提供）

桃園張姓男子（左）被騙成警示戶，為了生活他特地南下貸款，高雄女警揭真相還是詐騙，並及時攔詐。（民眾提供）

2024/06/02 09:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕家住桃園市的張姓男子（62歲）先前因落入詐團圈套，將自己的提款卡寄給歹徒，使得金融帳號慘遭警示，為了生活上網找小額方便貸，沒想到還是被詐，原想貸10萬元，對方以超時借貸要求需先繳4萬元，後又誆可再增貸5萬元，共貸領15萬元，但需先付1萬元手續費和保證金，雙方約高雄交易，幸被女警及時阻詐。

鼓山分局今指出，張男因被詐成警示戶，無法順利申辦各家銀行貸款，造成生活上諸多不便，為了生活，他在facebook社群網站上看到相關貸款廣告資訊，信以為真，與一名自稱蔡姓貸款專員接洽，並加入LINE通訊聊天。

對方謊稱可介紹地下增資的貸款方式，要替張男渡過難關，話術不少卻未見貸款下來，「蔡理專」最後要先支付新台幣1萬元的手續費，張男為了借款，前天特地搭乘高鐵遠從桃園南下來找該名理專。

龍華所女員警到場了解，發現張男因先前遭到網路購物詐騙，導致帳戶遭到凍結，這次想要貸款，卻輕信網路上的廣告訊息，大老遠跑到南部想要交付款項，然而在約定地點遲遲等不到專員前來，對方才藉故提供一組詐騙帳戶要求張男以匯款方式支付手續費用。

女警及時攔阻，否則原本因為缺錢想借款，反而卻差點損失更多金錢，好在銀行的駐警及時發覺有異並通報警方到場，在警銀聯手下才讓男子驚覺原來自己竟然又被騙了，最後員警不忘向張男宣導近期的詐騙類型，提醒他千萬不要再受騙了。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐團盯上墓地？「南山殯葬園區BOT」每股百萬 台南民政局澄清：捏造
2024/06/01 00:26

詐團盯上墓地？「南山殯葬園區BOT」每股百萬 台南民政局澄清：捏造
幸運兒出爐！跨夜排了27個小時 終於搶到張學友門票
2024/05/31 16:32

幸運兒出爐！跨夜排了27個小時 終於搶到張學友門票

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
假博弈詐1.5億 坑582人 詐團首腦、劣警、律師 38人起訴
2024/06/01 05:30

假博弈詐1.5億 坑582人 詐團首腦、劣警、律師 38人起訴
中捷砍人事件又傳「糖尿病母被砍」詐術 中市府與當事人澄清
2024/06/01 16:52

中捷砍人事件又傳「糖尿病母被砍」詐術 中市府與當事人澄清

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
最危險的地方最安全？詐團車手約被害人家中取款 警甕中捉鱉
2024/05/31 16:54

最危險的地方最安全？詐團車手約被害人家中取款 警甕中捉鱉
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播