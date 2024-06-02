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台8線噪音、改裝及無照駕駛車多 和平警2小時取締10件

和平警分局等利用周六晚在台八線執行聯合稽查，2小時即取締10件音噪等機汽車違規。（圖由民眾提供）

和平警分局等利用周六晚在台八線執行聯合稽查，2小時即取締10件音噪等機汽車違規。（圖由民眾提供）

2024/06/02 09:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區台8線是通往谷關風景區的主要道路，為維護原鄉居民社區安寧，和平警分局會同監理單位等於昨晚執行聯合稽查，2小時即取締10件噪音、改裝及無照駕駛違規，共開罰6萬6300元。

昨晚9點至11點，和平警分局會同台中市環保局、台中區監理所等共同執行「環、警、監聯合稽查」，取締噪音超標汽、機車及違法改裝車輛，共攔檢26輛機汽車，其中2輛噪音超標不合格，依法告發，共開罰7200元；無照駕駛、擅自增減原規格設備等違規則有8件，依道路交通管理處罰條例舉發，開罰5萬9100元。

和平警分局表示，依據道路交通管理處罰條例規定，超速違規將處1200元以上、2400元以下罰鍰；如超過規定的最高時速40公里，最重可處3萬6000元罰鍰，並記違規點數3點，呼籲駕駛人依速限行駛。

民眾若發現改裝噪音車輛，可錄影或照相蒐證後上傳至環保署噪音檢舉網，若經通知檢測不合格，將依噪音管制法第26條舉發，最重可處3600元罰鍰。

和平警分局指出，山區道路狹窄蜿蜒危險，警方將持續加強各項交通違規取締，呼籲民眾開大燈靠右減速慢行，行經路口、停讓行人、不闖紅燈、不酒後駕車、不超速、不違規駛入來車道、不違規改裝車輛，共同遵守交通安全規則，維護用路安全。

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