市民停車超線被拖吊怨太over 新北議員黃心華盼警給彈性空間

車輛前輪至前懸部分車身些微超越停放線。市議員黃心華表示，相關類型的新聞全國各地時有所聞，希望警方可依情節輕重程度斟酌處置，而非直接以最重處分。（黃心華提供）

2024/06/02 09:37

〔記者董冠怡／新北報導〕有新店區市民日前至中和區時，將車停放在泰和街一處路邊收費停車格，暫時離開現場，未料返回後卻驚覺車子被拖吊，不只要繳停車費還得罰錢，質疑警察「搶錢」。轄區市議員黃心華說，從照片上來看，雖然車輛前側有些微超線，但應不至於嚴重到需要拖吊的程度，且警方引用的法條內容不夠明確，詢問相關類型案件執法技巧能否調整，依據實際情節輕重程度斟酌處置。市府警察局長廖訓誠回應，內部會再檢討。

黃心華指出，車主曾提出申訴但無用，兩度協助行文詢問拖吊原因，警方回應，經查車輛前輪至前懸部分車身超越停放線，並援引道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款「停車時間、位置、方式、車種不依規定」、「道路交通標誌標線設置規則」，其實可用「道路交通安全規則」第112條，羅列態樣更為明確。

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黃心華說，警方執法通常可視違規程度輕重，施以勸導、開單或拖吊，並且累積相關案例，當違規事實明確已影響周邊交通順暢、安全，直接拖走絕無二言，然而，在不影響交通的情況下，若停在停車格內，壓線或僅超線一點點，可以開單，但可否別從最重處分思考，給予彈性討論空間，尤其台灣汽機車數量龐大，但停車位不足，如果汽車與汽車之間，暫停一台摩托車，為了避免碰觸，前後車輛可能會挪移，或是車身大、車格小，都可能導致超出標線範圍。

他也提醒，拍照取締違規過程中務必留意取材角度，以防出現爭議，搞得民眾自覺冤枉，警方也引來不通人情的罵名，陷入兩難。

警察局表示，道路交通狀況瞬息萬變，員警是按現場狀況判定違規與否，假使法規訂定較為模糊、道路標誌線設置不當，或因年久磨損難以辨識，易增執法困難度，會持續加強教育訓練，民眾若對舉發單有疑義時，可透過致電、網路或現場說明等方式，向處罰機關如市府交通事件裁決處陳述意見，或是直接向各舉發的警察機關反應，將重新審視違規事實，若確有不當並予撤銷。

警方補充，依據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條第1項第5、6款規定，因上、下客、貨，致有違規臨停情形惟尚無妨礙其他人、車通行，以及深夜時段（0-6時）違停且未妨礙其他人車通行經人檢舉，符合上開要件情節輕微者，得以勸導代替舉發。

全市加強違規拖吊包含併排停車、消防栓、消防車出入口、公車招呼站、紅線違停、經公告為機車退出騎樓區域、身心障礙專用停車位，以及民眾報案檢舉等嚴重妨礙交通項目，警察局說，將加強員警教育訓練，仍應以前述提及內容執行維持秩序。

警察局指出，違規（臨時）停車如車輛所有人或駕駛人在（到）場，且符合勸導項目，則實施勸導並責令駛離，如未在場，由現場員警確認違規事實後，先行製開逕行舉發標示單並拍照存證，若遲未改正駛離，每逾2小時得連續舉發，或通報拖吊。

圖為中和區泰和街，示意圖。（記者董冠怡攝）

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