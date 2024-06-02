為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃市府首波高樓層住宅聯合稽查 揪社區纜線孔洞未填塞恐竄煙

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

2024/06/02 15:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有鑑於新竹市「晴空匯」上月26日發生火警，桃市府建築管理處、消防局針對高樓層住宅啟動聯合稽查，第一波於上月31日開始執行，優先抽檢尚未辦理公安申報社區，分別發現有防火門無法完全閉合、門弓（自動閉門）器損壞及電纜管線孔洞未落實填塞等情形，後續也將聚焦防火填塞落實度。

建管處表示，與消防局進行消防、公安聯合稽查，消防局針對消防安全設備等稽查，而建管處除依內政部所訂公安稽查項目檢查外，額外檢查火警時可能串煙的管線孔洞，要求社區落實防火填塞。

建管處表示，31日進行2個高樓層社區消防、公安檢查，分別發現社區有防火門無法完全閉合，門弓器損壞等情形，恐無法有效阻止火勢和煙氣的擴散，也會影響住戶逃生；此外，在社區地下室發現有電纜管線孔洞沒有落實填塞情形，發生火災時恐成煙霧容易竄入的管道，稽查小組已督促社區管理單位及住戶儘速改善，消除安全隱患。

建管處表示，之後將陸續以正式公文通知受抽檢社區，也請社區管委會協助配合，確保高樓層社區的居住安全，而16層以上或建築高度50公尺以上的集合式社區，每2年需辦理次1公安申報，尚未申報社區請儘快辦理檢查，管委會可依建管處公寓大廈修繕補助規定，申請公安申報費用補助。

建管處表示，此次聯合稽查，桃市府率先點出防火填塞的疑慮並主動進行檢查，雖然該問題尚未列在中央規定的查核項目中，但各社區管委會可自行先以外觀檢視，也呼籲中央可以在公安檢查項目納入考量。

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，稽查時也查驗地下室電纜管線孔洞有無落實填塞。 （桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，稽查時也查驗地下室電纜管線孔洞有無落實填塞。 （桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

桃市府啟動高樓層住宅聯合稽查，第一波於上月31日開始執行。（桃市府建管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
晴空匯火災恐致房價狂跌？內行人分析：「8大問題」待解決
2024/05/30 07:12

晴空匯火災恐致房價狂跌？內行人分析：「8大問題」待解決
因應高空救災 新竹縣將再添購超高消防雲梯車
2024/05/29 19:36

因應高空救災 新竹縣將再添購超高消防雲梯車

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
竹市晴空匯又傳A棟地下室有燒焦味 消防局逐層檢查確定是誤報
2024/05/30 14:04

竹市晴空匯又傳A棟地下室有燒焦味 消防局逐層檢查確定是誤報
竹市晴空匯火警 時力黨團：市府應調查斷電系統、材料是否合規
2024/05/31 09:33

竹市晴空匯火警 時力黨團：市府應調查斷電系統、材料是否合規

18勁旅角逐玉山盃 吳念庭羅國龍聲援
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播