竹市晴空匯火警 時力黨團：市府應調查斷電系統、材料是否合規

竹市晴空匯火警後，議員要求市府應積極調查斷電系統、材料是否合規。（記者蔡彰盛翻攝）

2024/05/31 09:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕時代力量新竹市議會黨團於今日召開「建管漏洞釀災害、調查別再慢半拍」記者會，針對本週新竹市東區高樓大火，4天過去依然不見新竹市政府對於該棟大樓防火區劃失效、緊急電源失能等問題提出具體行政調查方向，甚至對於豐邑建設以「已取得使照」為由試圖撇清責任也無任何回應。要求市府應積極調查該大樓的配電箱斷電系統、緊急電源電纜及防火填塞材料是否合規，以釐清諸多疑點，維護住戶權益。

新竹市議員林彥甫表示，本次災害最令人不解的是，如果起火原因是電線短路，為何配電箱斷電系統沒有發揮作用，讓電源沿電纜持續向上傳輸，造成連20多層樓高的電纜都燒毀，市府應調查豐邑所使用的配電箱，是否有依規加裝斷路保護裝置。市府對外表示大樓的緊急升降機、排煙機等消防設備，「雖然緊急發電機緊急啟用，但因電纜線被燒掉，整棟大樓無電力而無法啟用」。市府這樣的說法恐怕會幫建商卸責。

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他說，根據《各類場所消防安全設備設置標準》第235條規定，緊急用電源回路的電線，應受到耐燃保護，也就是要可以耐840℃高溫超過30分鐘，根本不應該嚴重燒毀，甚至變成像融化的巧克力，顯示緊急用電的電纜很可能根本不耐燃。針對緊急電源電纜燒毀，市府應要求豐邑提供相關證明文件，並主動將尚存的電纜送驗，測試其防火效能，以及含銅比例是否合規。他強調，高虹安市府千萬不要碰到豐邑就腿軟，應比照新竹市棒球場工程，以科學化方法來調查，還住戶公道。

議員蔡惠婷表示，災害發生時，特別安全梯瀰漫濃煙，甚至濃煙還沿管道間經電箱跑進住家，等於建築物防火區劃完全失效，絕不可能是單純安全門沒關這麼簡單可以解釋。該大樓的安全門是否依法具備遮煙效果，市府應該查清楚。另外，根據《建築技術規則建築設計施工編》第85條、81-1條、257條等規定，管道間應該自成防火區劃，然後電線從管道間貫穿到住家的部分也應該用一小時以上之防火時效的材料填塞，所以濃煙不應該這麼快瀰漫到管道間外並進入住家。

蔡惠婷合理懷疑，該棟大樓相關的防火填材恐不符規定。雖然豐邑建設以「取得使用執照」想要證明一切設計施工合乎法規，然而根據實際了解，市府在核發使照時，其實只會針對建商送來的防火材料證明資料進行書面審查，並不會實際查驗效能。市府應亡羊補牢，趕緊主動至現場採樣送驗，檢視廠商所使用的材料，是否符合廠商當初申請使照時所出具的防火填材、防火漆等出場證明，以還原災害真相，維護住戶的權益。

議員廖子齊表示，豐邑建設以「已取得使用執照」為由試圖撇清責任，這突顯建築安全法規體系存在的不足之處。她強調，超高層大樓作為都市發展的必然產物，其防災自救能力在興建階段就已極為重要。回顧歷史上許多大樓事故，存在偷工減料的情況不在少數，這些大樓都有取得使用執照。建築安全法規分屬建築防火與消防設備兩個體系，但如果建商存在偷工減料，或是垂直水平區劃不確實，即使進行再多的安檢，加大氣瓶也難以解決建築硬體方面的根本問題。

她主張超高大樓使用執照的審查應該採取實質審查，而不僅僅依賴書面審查。她呼籲建管單位在審查過程中，進行現場取樣檢測，以確保建築的安全性和合規性。這樣的加嚴措施並不需要等待中央法規修訂，市府自己就可以制定查驗注意事項，在許多公共工程的竣工查驗中，已經採取了類似的取樣檢測方式。超高層大樓的建築安全關乎每一居民的生命安全，因此市府應在使用執照審查階段，要求超高層大樓須現場取樣檢測，以確保其具有自救防災的能力。

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