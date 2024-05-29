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因應高空救災 新竹縣將再添購超高消防雲梯車

新竹縣已採購一輛最高可升到70公尺、約23層樓的消防雲梯車，縣長楊文科指示消防局編列預算再添購一部高樓層雲梯車。（記者廖雪茹攝）

新竹縣已採購一輛最高可升到70公尺、約23層樓的消防雲梯車，縣長楊文科指示消防局編列預算再添購一部高樓層雲梯車。（記者廖雪茹攝）

2024/05/29 19:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應高樓救災，新竹縣已採購一部最高可升到70公尺、約23層樓的消防雲梯車，為強化高空救災效率，縣長楊文科指示消防局編列預算，今年再添購一部高樓層雲梯車，以確保社區大樓住戶的安全，預計明年完成採購。

新竹市發生消防員救災不幸殉職憾事，楊文科指示消防局著重消防員個人裝備提升與救災訓練，消防局長陳中振說，已持續盤點救災裝備，著重汰舊換新，盡可能爭取預算添購最新式的裝備器材，以確保同仁救災安全。其中，已添購77具新型電子空氣呼吸背架，分配到各分隊，另採購80組新型電子背架中，預計今年底交貨。

竹北市大樓林立，21層樓以上現有約204棟，為提升消防救災戰力、強化高空救災效能，新竹縣政府已分2年共編列5100萬元預算，繼台北市、新北市之後，在2021年購進一部70公尺曲折雲梯消防車，最高作業可達23層樓高，升梯時間在30多秒就可完成，執行高樓火災及工廠火警可事半功倍。

陳中振說，考量均衡各鄉鎮市消防資源，為強化高空救災效率，縣長楊文科已指示消防局今年再編列預算，添購一部高樓層雲梯車，以確保全縣鄉親消防安全。

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