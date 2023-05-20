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    首頁　>　社會

    國小學童下毒報復同學 警因「兒童除罪化」只能通報教局

    警方證實確有學童將「黃金葛汁」加入水壺，造成另一名學童不適。（資料照；本報合成）

    警方證實確有學童將「黃金葛汁」加入水壺，造成另一名學童不適。（資料照；本報合成）

    2023/05/20 18:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一所公立小學，日前發生一名學童，因言語衝突等原因，夥同另三名學童，在另一名學童的水壺內，加入「黃金葛汁液」等植物汁液，雙方與家長鬧到當地的派出所，不過，警方認為，2020年「少年事件處理法」修正後，未滿12歲兒童全面除罪化，因此無刑責問題，並通報中市政府教育局處理。

    警方表示，當時校方說法很含糊簡略，主要案情是兩名學童有語言糾紛，其中一方聯手其他學童，在對方的水壺內加入各種植物的汁液，雖然已知有4名學童涉入，但主要行為人僅一名學童，其中，最具體的是「黃金葛汁液」，雖有「下毒」嫌疑，但警方不確定是否有毒性，且因兒童除罪化，警方僅依規定通報教育行政體系。

    依據網友於國內論壇Dcard發布的訊息，此事件中，「下毒」學童於水壺內加入的植物汁液，包括姑婆芋、黃金葛、夾竹桃，之後，被「下藥」的學童有腹痛與噁心等不舒服症狀。

    上述植物中，黃金葛汁液有毒性，誤食會造成嘴唇紅腫、腹瀉，皮膚接觸會有發炎症狀，姑婆芋雖有藥用之效，可外敷解腫毒，但誤食會引起喉嚨疼痛、口腔麻木及胃部灼痛；夾竹桃則含有劇毒，被列為最毒的植物之一，它包含多種毒素，誤食會引發反胃與嘔吐、過度流涎、瞳孔放大、腹絞痛與下痢，嚴重會致命。

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