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    愛犬「阿軟」被毒死 飼主扮柯南追兇發現下毒者竟是親戚

    愛犬「阿軟」被毒死，宜縣黃姓飼主扮柯南查真相，圖為示意畫面，與新聞事件無關。（記者江志雄攝）

    愛犬「阿軟」被毒死，宜縣黃姓飼主扮柯南查真相，圖為示意畫面，與新聞事件無關。（記者江志雄攝）

    2023/04/17 22:02

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣八旬李姓老翁，不滿親戚黃姓女子飼養的狗「阿軟」曾對他吠叫，涉嫌在雞脖子抹上農藥誘殺，造成「阿軟」誤食死亡，黃女扮演「柯南」查出真相。宜蘭地方法院依違反動物保護法處拘役30日，併科罰金20萬元。

    檢警調查，李姓老翁與「阿軟」飼主黃姓女子有親戚關係，因「阿軟」曾對他吠叫，讓老翁懷恨在心，去年8月間，把含有有機磷成分的農藥摻入雞脖子，隨即騎機車到黃女住處，把雞脖子毒餌扔在門口，引誘「阿軟」食用。

    「阿軟」循著氣味誤食有毒的雞脖子，吃完後口吐白沫，被黃女發現緊急送到獸醫院急救，仍宣告不治，黃女察覺家門口遺留的雞脖子不對勁，連同「阿軟」遺體，送往宜蘭縣動植物防疫所採集檢體，檢體後送農委會家畜衛生試驗所化驗，小狗腸胃與雞脖子都驗出含有有機磷成分的農藥。

    黃女查明真相向警方報案，警訊後全案移送法辦，李姓老翁矢口否認，但不被採信，被檢察官起訴，宜蘭地院承審法官審酌相關事證，認定他觸犯動物保護法第25條及刑法第354條損壞他人之物罪，老翁犯案時年滿80歲，考量他年事已高減輕其刑，全案審結，判拘役30日，併科罰金20萬元，拘役可易科3萬元罰金。

    涉嫌用毒雞脖子誘殺「阿軟」的李姓老翁，被宜蘭地方法院（如圖）處拘役30日，併科罰金20萬元。 （記者江志雄攝）

    涉嫌用毒雞脖子誘殺「阿軟」的李姓老翁，被宜蘭地方法院（如圖）處拘役30日，併科罰金20萬元。 （記者江志雄攝）

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