被毒死或遭撞死？台南流浪貓暴斃 警方配合動保處緝兇

新化傳出有人對貓、狗下毒，警方展開調查。（民眾提供）

2023/03/24 12:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化當地近來傳出在花園社區附近有人對貓、狗下毒，現場已有2隻流浪貓屍體，警方獲報趕往採證，並循線查到可疑的機車，蔡姓騎士稱下班經過，突有2隻貓從路旁闖出，不慎輾壓，並未下毒；警分局將配合動保處調查貓的死因，釐清案情。

唪口派出所員警22日接獲民眾反映，臉書社群《新化人大集合》有網友PO文指出「統一花園社區附近有帶狗與貓的，不要讓牠們亂吃，有人在那下毒，並有2隻已死亡之貓躺在路邊」，隨即實地查訪。

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員警發現，現場有2隻流浪貓屍體，立刻通報分局偵查隊採證，另聯繫市政府動保處人員到場協助處理，將2隻貓屍帶回動保處進行毒物化驗，查明真正死因。

警方調閱案發附近民宅與路口監視器，發現1輛機車涉有重嫌，查知車主身分後，通知到案說明，以釐清真相，同時為求慎重，報請警察局鑑識中心派員協助採證涉案機車。

蔡姓車主23日到新化警分局說明，前晚下班返家行經該處，突有2隻貓從路旁闖出來，因煞車不住，前後車輪壓過後，行駛一段路再返回現場，見2隻貓躺在路中但還有在動，就離開現場。

警方訪查附近民眾，與監視器紀錄相符，目前已經將涉案的機車送至鑑識中心進行進一步的調查。

新化警分局長王智民表示，動保意識提升，虐殺動物等案件，受到民眾重視，呼籲若有發現虐待、傷害或施放毒餌的違反行為，請主動與警方或動保處聯繫，只要查有違法，一定依法偵辦。

新化傳出有人對貓、狗下毒，警方展開調查。（民眾提供）

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