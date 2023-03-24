為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    被毒死或遭撞死？台南流浪貓暴斃 警方配合動保處緝兇

    新化傳出有人對貓、狗下毒，警方展開調查。（民眾提供）

    新化傳出有人對貓、狗下毒，警方展開調查。（民眾提供）

    2023/03/24 12:36

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化當地近來傳出在花園社區附近有人對貓、狗下毒，現場已有2隻流浪貓屍體，警方獲報趕往採證，並循線查到可疑的機車，蔡姓騎士稱下班經過，突有2隻貓從路旁闖出，不慎輾壓，並未下毒；警分局將配合動保處調查貓的死因，釐清案情。

    唪口派出所員警22日接獲民眾反映，臉書社群《新化人大集合》有網友PO文指出「統一花園社區附近有帶狗與貓的，不要讓牠們亂吃，有人在那下毒，並有2隻已死亡之貓躺在路邊」，隨即實地查訪。

    員警發現，現場有2隻流浪貓屍體，立刻通報分局偵查隊採證，另聯繫市政府動保處人員到場協助處理，將2隻貓屍帶回動保處進行毒物化驗，查明真正死因。

    警方調閱案發附近民宅與路口監視器，發現1輛機車涉有重嫌，查知車主身分後，通知到案說明，以釐清真相，同時為求慎重，報請警察局鑑識中心派員協助採證涉案機車。

    蔡姓車主23日到新化警分局說明，前晚下班返家行經該處，突有2隻貓從路旁闖出來，因煞車不住，前後車輪壓過後，行駛一段路再返回現場，見2隻貓躺在路中但還有在動，就離開現場。

    警方訪查附近民眾，與監視器紀錄相符，目前已經將涉案的機車送至鑑識中心進行進一步的調查。

    新化警分局長王智民表示，動保意識提升，虐殺動物等案件，受到民眾重視，呼籲若有發現虐待、傷害或施放毒餌的違反行為，請主動與警方或動保處聯繫，只要查有違法，一定依法偵辦。

    新化傳出有人對貓、狗下毒，警方展開調查。（民眾提供）

    新化傳出有人對貓、狗下毒，警方展開調查。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    最萌「貓掌櫃」！鹿港龍山寺喵坐鎮櫃台「上班」 成打卡景點
    2023/03/23 17:52

    最萌「貓掌櫃」！鹿港龍山寺喵坐鎮櫃台「上班」 成打卡景點
    日男疑摻入鉈 女大生無戒備住處飲酒中毒亡
    2023/03/07 15:09

    日男疑摻入鉈 女大生無戒備住處飲酒中毒亡

    提升財富格局！錢進南科 就選悦揚
    浪犬煉獄？廬山溫泉廢棄停車場傳毒狗 警方追查
    2023/03/02 19:26

    浪犬煉獄？廬山溫泉廢棄停車場傳毒狗 警方追查
    台中石岡傳家犬遭毒死 動保處：已獲通報將進一步瞭解
    2023/01/08 18:53

    台中石岡傳家犬遭毒死 動保處：已獲通報將進一步瞭解
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播