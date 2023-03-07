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    日男疑摻入鉈 女大生無戒備住處飲酒中毒亡

    宮本一希涉嫌毒害女大生，遭到檢方逮捕。（圖片擷取自推特@Yomiuri_Online）

    宮本一希涉嫌毒害女大生，遭到檢方逮捕。（圖片擷取自推特@Yomiuri_Online）

    2023/03/07 15:09

    〔即時新聞／綜合報導〕日本京都37歲男子宮本一希，因涉嫌使用重金屬毒殺21歲女大生浜野日菜子，而遭到逮捕。警方在死者的嘔吐物、尿液等，發現了鉈的存在，鉈無臭無味、毒性強。警方調出監視器畫面發現，兩人回到女方家中喝酒前，死者都沒有不舒服的狀況出現，因此推測是宮本一希趁機將毒物混入酒杯。

    綜合日媒報導，日本京都37歲的男子宮本一希，涉嫌謀殺21歲的女大生浜野日菜子，遭到警方逮捕。宮本聲稱，事發當天的凌晨，兩人在浜野家喝酒，突然間她開始劇烈咳嗽，持續了好一段時間都沒有停下來，原本想要叫救護車卻被阻止，只好到藥局買非處方籤藥，自己因後續有工作，離開前致電給她的父母過來一趟。

    浜野起初雖然持續咳嗽，神智尚保持清醒，父母將她送到大阪某家醫院卻被告知，病情嚴重無法救治，緊急轉院的途中，浜野心臟驟停，最終不幸離世。院方看到嘔吐等症狀，覺得案情並不單純，通報警方到場後，分析了嘔吐物、尿液等樣本，檢測結果發現含有重金屬鉈。

    警方表示，鉈一般很難獲得，攝取後會造成腸胃及神經損傷，即使很少量也可能導致死亡。且鉈極易溶於水，無臭無味，被害者通常是在不知不覺的情況下攝入。警方調閱監視器，觀察到被害者在回家前有任何不舒服的證據，推測是在家中遇害，因此將宮本一希以涉嫌謀殺罪名逮捕歸案。

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