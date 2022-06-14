為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    養7年比特犬疑遭人下毒吐血 飼主悲痛懸賞6萬緝凶

    羅姓飼主飼養的比特犬「比特」疑遭人惡意投藥，吐血還拉血便。（羅姓飼主提供）

    羅姓飼主飼養的比特犬「比特」疑遭人惡意投藥，吐血還拉血便。（羅姓飼主提供）

    2022/06/14 00:14

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉民生社區羅姓鄉民，飼養一隻7年的比特犬，名叫「比特」，平時養在家中，相當可愛，昨天（6月13日）下午比特卻出現嘔吐吐血情形，飼主趕緊送醫救治，經檢查可能是被人惡意丟老鼠藥或有機除草劑下毒，他非常憤怒，在臉書上懸賞6萬元，希望民眾能提供相關資訊，幫他找出兇手。

    羅姓飼主昨晚受訪時說，養7年的比特和家人感情很好，都養在自家，平時在車庫活動；但昨天下午發現愛犬嘔吐，原本以為是中暑，趕緊送到獸醫院救治，他還自費請獸醫檢驗，結果發現可能是誤食老鼠藥或有機除草劑，導致吐血甚至拉出血，目前正在獸醫院觀察，今天是關鍵期。

    羅姓飼主說，愛犬是合法登記，昨天都在家並沒有外出，研判是有人從外面丟老鼠藥或有機除草劑進車庫，導致愛犬誤食；他獲知後，向當地村長求助，協助調閱鄰近監視器，追查惡意投藥的兇手，但村長要他報警；而他報警之後，警方則說監視器要今天（6月14日）才能調閱。

    為了要找出兇手，羅姓飼主在臉書上發文，懸賞6萬元追查兇手，但後來警方來電，請他撤文；羅姓飼主認為，他發文懸賞是為了找兇手，因此不會撤文，希望廣大網友及民眾能協助提供線索，找出兇手。

    羅姓飼主飼養的比特犬「比特」。（羅姓飼主提供）

    羅姓飼主飼養的比特犬「比特」。（羅姓飼主提供）

    羅姓飼主飼養的比特犬「比特」疑遭人惡意投藥，吐血還拉血便。（羅姓飼主提供）

    羅姓飼主飼養的比特犬「比特」疑遭人惡意投藥，吐血還拉血便。（羅姓飼主提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屏東縣比特犬絕育補助開跑 還有7成未絕育
    2022/06/08 18:32

    屏東縣比特犬絕育補助開跑 還有7成未絕育
    中正大學附近爆疑似毒狗 家畜所︰盼民眾提供線索
    2022/06/02 13:44

    中正大學附近爆疑似毒狗 家畜所︰盼民眾提供線索

    43歲被叫嫩妹？無敵童顏的秘密曝光
    養7年比特犬遭咬死他怒持刀砍死「凶手」 亂報仇下場出爐
    2022/05/19 14:50

    養7年比特犬遭咬死他怒持刀砍死「凶手」 亂報仇下場出爐
    屏東2歲女童遭疑似比特犬攻擊 被咬40多處傷勢嚴重
    2022/04/04 14:05

    屏東2歲女童遭疑似比特犬攻擊 被咬40多處傷勢嚴重

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    嘉義縣比特犬登記列管170隻收容12隻 縣府訂專案輔導
    2022/03/01 10:12

    嘉義縣比特犬登記列管170隻收容12隻 縣府訂專案輔導
    嘉義布袋鎮代飼養比特犬 咬死流浪狗畫面曝光
    2022/02/15 19:55

    嘉義布袋鎮代飼養比特犬 咬死流浪狗畫面曝光
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播