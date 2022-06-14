養7年比特犬疑遭人下毒吐血 飼主悲痛懸賞6萬緝凶

羅姓飼主飼養的比特犬「比特」疑遭人惡意投藥，吐血還拉血便。（羅姓飼主提供）

2022/06/14 00:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉民生社區羅姓鄉民，飼養一隻7年的比特犬，名叫「比特」，平時養在家中，相當可愛，昨天（6月13日）下午比特卻出現嘔吐吐血情形，飼主趕緊送醫救治，經檢查可能是被人惡意丟老鼠藥或有機除草劑下毒，他非常憤怒，在臉書上懸賞6萬元，希望民眾能提供相關資訊，幫他找出兇手。

羅姓飼主昨晚受訪時說，養7年的比特和家人感情很好，都養在自家，平時在車庫活動；但昨天下午發現愛犬嘔吐，原本以為是中暑，趕緊送到獸醫院救治，他還自費請獸醫檢驗，結果發現可能是誤食老鼠藥或有機除草劑，導致吐血甚至拉出血，目前正在獸醫院觀察，今天是關鍵期。

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羅姓飼主說，愛犬是合法登記，昨天都在家並沒有外出，研判是有人從外面丟老鼠藥或有機除草劑進車庫，導致愛犬誤食；他獲知後，向當地村長求助，協助調閱鄰近監視器，追查惡意投藥的兇手，但村長要他報警；而他報警之後，警方則說監視器要今天（6月14日）才能調閱。

為了要找出兇手，羅姓飼主在臉書上發文，懸賞6萬元追查兇手，但後來警方來電，請他撤文；羅姓飼主認為，他發文懸賞是為了找兇手，因此不會撤文，希望廣大網友及民眾能協助提供線索，找出兇手。

羅姓飼主飼養的比特犬「比特」。（羅姓飼主提供）

羅姓飼主飼養的比特犬「比特」疑遭人惡意投藥，吐血還拉血便。（羅姓飼主提供）

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