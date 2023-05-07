運將靠行遇人不淑 愛車慘遭車行老闆抵押討不回

基隆地院近日審結，認定石男觸犯背信等2罪，分別判處有期徒刑4月，均得易科罰金，應執行有期徒刑7月。 （記者吳昇儒攝）

2023/05/07 13:40

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名石姓計程車車行負責人為了取得資金周轉，竟於2018年起，陸續將3名靠行司機的車輛，抵押給當舖及借貸公司，事後因還不起貸款，導致司機愛車遭查扣。3名司機隨即向老闆提出背信告訴。基隆地院近日審結，認定石男觸犯背信等2罪，分別判處有期徒刑4月，均得易科罰金，應執行有期徒刑7月。

檢警調查，呂、許姓司機為了能夠順利駕駛計程車謀生，選擇靠行在石男的租賃公司，並借名登記在其公司名下。未料石男為了資金周轉，未經2人同意，竟直接將2人的愛車連同公司內抵押給當鋪，取得48萬元的貸款。

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此外，另一名劉姓UBER司機花費76萬餘元透過石男經營的公司，購買轎車，並與石男約定，靠在石男經營的車行，並登記在該公司名下；但石男於隔年，又未經真實車主同意，將車輛抵押給借貸公司取得53萬元。

事後，石男並未依照與當鋪及借貸公司協議還款，導致3名計程車司機的車輛，全遭取走，才知道自己的愛車早就被石男拿去抵押，生計出現問題，憤而提告。

石男則向檢察官辯稱，確實因為公司資轉問題，有向當鋪抵押車輛，但不知為何緣故，卻設定到許、呂姓司機2人的車輛；而劉男選購的公司車輛當時已經設定給借貸公司，因解約需賠付違約金，因此才會設定到劉男的車輛。

檢察官偵訊後認為，依照借貸公司及當舖所提供的證據顯示，石男是刻意抵押3人車輛，以涉犯背信罪，依法將他起訴。

法官認為，石男是公司負責人，提供個人營業小客車所有權人信託登記營業，為靠行人處理事務，卻未經靠行的呂、許及劉姓司機同意，就將車輛抵押給當鋪、借貸公司申請貸款，損害靠行人權益，違背其處理事物任務，故認定石男分別觸犯2起背信罪，分別判處有期徒刑4月，得易科罰金，應併執行有期徒刑7月。

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