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    首頁　>　社會

    用櫛瓜掩護種市價逾千萬元大麻 男子判刑3年

    劉姓男子在竹山鎮的菜園種大麻（紅圈處），周邊種櫛瓜來掩人耳目。（資料照）

    劉姓男子在竹山鎮的菜園種大麻（紅圈處），周邊種櫛瓜來掩人耳目。（資料照）

    2023/05/01 11:14

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕經商失敗急需用錢，劉姓男子向人購買大量大麻種子，在南投縣竹山鎮兩農地以種盆栽方式栽植大麻，成功種出268株大麻植株，其中還有巨大品種「火麻」，警方還起出大麻種子3000棵和大麻花2公斤，市價逾千萬元，南投地院法官依意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，判處有期徒刑3年。

    劉姓男子是在2019年5月至6月間，在南投縣鹿谷鄉某處向不詳人士取得大麻種子後，2021年1月間某日，在南投縣竹山鎮自家後院和另一處農地，將大麻種子植入盆栽、農地而栽種，成功培育出大麻植株。劉男為了怕別人發現，就在大麻植株周邊種櫛瓜掩護。

    竹山警方因偵辦一起毒品案，得知劉男疑有種大麻，經空拍機空拍並展開搜證，去年1月搜索並逮人，警方在菜園內起出大麻植株268棵、大麻種子400餘公克約3000顆及大麻花2公斤，市值超過1000萬元。

    劉男在審理過程中坦承犯行，也清楚交代購買種子栽植過程，強調他是在警方搜索前就坦白符合自首條件，但不被法官認同。劉男也辯稱他種大麻是為了自用，惟其種植面積和植株數量多，且其過去沒有吸食等前科，家中也無吸食工具，法官認定是卸責謊言。

    惟法官認為劉男先前並無因犯罪經法院論罪科刑的紀錄，犯後坦承犯行並積極配合檢警偵辦，另外無證據足認被告栽種的大麻有交付他人或流入市面的情形，並審酌他要扶養母親、兩名子女和身心障礙的妹妹，因此判處有期徒刑3年。

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    劉男種的大麻植株268株，其中出現巨大品種火麻，長度有2、3公尺。（資料照）

    劉男種的大麻植株268株，其中出現巨大品種火麻，長度有2、3公尺。（資料照）

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