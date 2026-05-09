台灣團遊浙江阻止插隊遭圍毆 網諷：感受祖國鐵拳

一群台灣旅遊團到浙江普陀山旅遊，因為口頭制止插隊的人，導致疑似台灣團導遊被2名女子推倒後圍毆，其中1名施暴女子甚至想搶奪正在錄影的台灣遊客手機。（圖擷取自 X）

有些台灣遊客會選擇到中國旅遊，日前中國浙江省觀光區發生一起衝突事件，1名導遊因為阻止2名女子插隊，就被圍毆，2名女子毆打完後還囂張嗆聲，要報警趕緊報，之後揚長而去。

綜合媒體報導，一群台灣旅遊團到浙江普陀山旅遊，因為口頭制止插隊的人，導致疑似台灣團導遊被2名女子推倒後圍毆，其中1名施暴女子甚至想搶奪正在錄影的台灣遊客手機，並試圖拿起包包攻擊，最終被旁人阻止。

請繼續往下閱讀...

台灣遊客揚言報警，動粗女子竟嗆「趕緊報、趕緊報，報你媽個逼去吧！」強調是台灣團的導遊先動手，之後便離開現場，網友們看到影片後紛紛留言「快去體驗藍白最愛的中國吧！」、「政府不斷的宣導少去中國旅遊，為何不聽勸導」、「插隊是中國人的共識，你需要去尊重他們」、「親中客終於見識祖國的鐵拳了。在中國喊報警鳥都不鳥你直接走人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法