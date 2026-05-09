為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    台灣團遊浙江阻止插隊遭圍毆 網諷：感受祖國鐵拳

    2026/05/09 10:29 即時新聞／綜合報導
    一群台灣旅遊團到浙江普陀山旅遊，因為口頭制止插隊的人，導致疑似台灣團導遊被2名女子推倒後圍毆，其中1名施暴女子甚至想搶奪正在錄影的台灣遊客手機。（圖擷取自 X）

    一群台灣旅遊團到浙江普陀山旅遊，因為口頭制止插隊的人，導致疑似台灣團導遊被2名女子推倒後圍毆，其中1名施暴女子甚至想搶奪正在錄影的台灣遊客手機。（圖擷取自 X）

    有些台灣遊客會選擇到中國旅遊，日前中國浙江省觀光區發生一起衝突事件，1名導遊因為阻止2名女子插隊，就被圍毆，2名女子毆打完後還囂張嗆聲，要報警趕緊報，之後揚長而去。

    綜合媒體報導，一群台灣旅遊團到浙江普陀山旅遊，因為口頭制止插隊的人，導致疑似台灣團導遊被2名女子推倒後圍毆，其中1名施暴女子甚至想搶奪正在錄影的台灣遊客手機，並試圖拿起包包攻擊，最終被旁人阻止。

    台灣遊客揚言報警，動粗女子竟嗆「趕緊報、趕緊報，報你媽個逼去吧！」強調是台灣團的導遊先動手，之後便離開現場，網友們看到影片後紛紛留言「快去體驗藍白最愛的中國吧！」、「政府不斷的宣導少去中國旅遊，為何不聽勸導」、「插隊是中國人的共識，你需要去尊重他們」、「親中客終於見識祖國的鐵拳了。在中國喊報警鳥都不鳥你直接走人。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播