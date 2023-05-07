姊妹花上門買腳踏車 竟遭色老頭銷售員上下其手

腳踏車店色老頭對試騎的姊妹花上下其手，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/05/07 09:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕兩名姊妹花上門買腳踏車時，60歲的銷售員張男竟認有機可乘，先後趁兩女試騎之際上下其手，將她倆姊妹當場嚇哭，新竹地院依性騷擾罪判張男徒刑10月。

法官調查，60歲的張男是竹市一家自行車行銷售員，去年6月兩姊妹上門購買腳踏車，竟假借教學A女試乘腳踏車不及抗拒之際，伸手觸摸A女臀部、胸部、腰部，A女因突遭觸摸受到驚嚇立即往後退，並口頭告知張男不要碰觸；張男接著又假借教學B女試乘腳踏車不及抗拒之際，伸手觸摸B女臀部、胸部，B女突遭觸摸受到驚嚇而跳車。

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A女於事發後打電話給父親，告知父親在自行車行發生事情經過，哭到語焉不詳，當時B女亦在旁哭泣，張男在檢警偵訊時原本矢口否認，直到地院審理時才坦承犯行。

法官審酌張男為滿足一己私慾，無視兩性平權及對女性之尊重，趁兩女不及抗拒之際，觸摸臀部、胸部或其他身體隱私處而為性騷擾行為，顯不尊重他人身體自主權，所為不僅造成兩女心理上難以磨滅陰影，且危害身心健全發展，恐對兩女日後人際關係及人格成長造成影響，殊值譴責。

最後法官依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為罪判刑10月，得易科罰金，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於本案判決確定後2年內向公庫支付15萬元，並提供60小時義務勞務，緩刑期間內不得對兩女身體或精神上不法侵害。

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