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    金錢豹「紅牌」改行救援流浪狗 抱走貴賓狗獲判免賠

    蕭女經常於臉書，為流浪貓狗醫療費與糧食募款。（翻攝自蕭女臉書）

    蕭女經常於臉書，為流浪貓狗醫療費與糧食募款。（翻攝自蕭女臉書）

    2023/04/30 14:38

    〔記者張瑞楨／台中報導〕自稱曾當過金錢豹紅牌酒女，之後投入流浪動物救援的蕭姓女子（俗稱愛貓），在台中地區動保圈頗受爭議，她成立的狗園，曾因髒亂挨批虐犬，去年2月她在台中市抱走一隻貴賓狗，飼主找徵信社跟蹤蕭女，會同警方在蕭女的狗場尋回愛犬，蕭女被台中地方法院依「侵占離本人持有物罪」判處罰金8000元，不過，飼主索賠36萬元的精神慰撫金，法官判決飼主敗訴、蕭女免賠。

    自稱曾是金錢豹酒店紅牌的蕭女，受動物保護人士抨擊的爭議行為，包括以照顧流浪貓狗為名募款，成立的狗園環境髒亂，飼養的狗沒獲得應有的照顧與醫療等，她至今還是在臉書上，經常以治療流浪貓狗等名募款。

    判決書指出，黃姓女飼主養的一隻黑色貴賓狗，去年2月3日下午由兒子陳男，帶到台中市草悟道（勤美綠園道）散步時，一轉眼就不見，當時蕭女正在附近擺攤認養流浪狗貓，陳男又與蕭女熟識多年，陳男找不到狗，立刻請蕭女幫忙找狗，之後還將尋狗啟事海報交給蕭女，蕭女也承諾會幫忙找狗。

    陳男將狗兒失蹤一事告訴母親（飼主）黃女，母子懷疑蕭女帶走愛犬，委託徵信社跟蹤蕭女，果然於同年月28日，在蕭女於彰化縣經營的狗園找到愛犬，蕭女拒絕交回，宣稱狗是朋友寄放的，之後又說是飼主黃女的女兒主動交付給她，雙方僵持一陣子，警察馳抵後，蕭女才願意交還狗，經晶片掃描，確定是黃女遺失的貴賓狗。

    蕭女於台中地方法院審理時辯稱，她從事救援流浪狗，有很多狗都送不出去，不可能侵占貴賓狗，法官卻認為，蕭女見過尋狗啟事，卻不通知飼主母子，飼主找到狗時，蕭女還拒絕交還狗，顯示有侵佔之意，依「侵占離本人持有物罪」判處罰金8000元。

    民事部分，黃女向蕭女索賠36萬元，理由是花很多錢委託徵信社跟蹤蕭女，愛犬失蹤讓她精神痛苦，蕭女答辯說，狗已還給黃女，她沒有錢賠償。

    台中地院認為，花錢找狗是黃女個人行為，不是蕭女「侵占遺失物行為」必然造成的損害，且蕭女並非侵害黃女的身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益，據此判決黃女敗訴，蕭女不用賠償，可上訴。

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