竹縣市飛車橫衝直撞肇事逃逸 惡駕駛判刑1年

竹縣男子開車在縣市橫衝直撞，新竹地院依公共危險罪判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/05/07 08:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前年才出獄的新竹縣男子陳錦樺，去年載女闖紅燈遭警方追逐，開啟縣市飛車逃逸模式，在縣市與國道等多條主要道路橫衝直撞，撞倒機車騎士竟照常逃跑，新竹地院依公共危險罪判刑1年。

法官調查，45歲的陳錦樺前因槍砲、毒品、贓物、詐欺等案件，經法院判決有罪確定，110年8月才因縮短刑期執行完畢。猶不知悔改，去年10月27日凌晨3點，在新竹縣新豐鄉開車載女子闖紅燈，而遭員警攔查。

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陳錦樺為躲避稽查，竟瘋狂逃逸，一路沿高速公路、竹市公道五路、經國路、鐵道路開回新竹縣竹東鎮，沿途以紅燈右轉、闖紅燈、行駛於快車道、逆向行駛、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使其他車讓道等方式駕駛車輛，致生車輛及行人往來危險。

橫衝直撞50分鐘後，陳男在新竹市光復路1段逕自右轉，而與機車碰撞，致騎士摔車倒地，右腿骨折。陳錦樺未停車救護，繼續駕車逃逸。稍晚才遭尾隨員警逮捕。

法官審酌陳男為逃避員警攔查，率然以紅燈右轉、闖紅燈、逆向、任意變換車道等方式駕車，罔顧用路人、行車車輛安全，惡性不輕，又於駕車肇事後未報警，罔顧受傷者生命、身體安全，且迄未賠償被害人所受損害或和解，最後依犯妨害公眾往來安全罪判刑7月；又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸罪判刑8月。合併應執行有期徒刑1年。

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