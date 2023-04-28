為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    少年易遭詐團吸收 司法院曝6大真實成因

    司法院分析少年易遭詐團吸收的原因，圖為警方逮捕詐團成員。（資料照）

    司法院分析少年易遭詐團吸收的原因，圖為警方逮捕詐團成員。（資料照）

    2023/04/28 19:04

    〔記者吳政峰／台北報導〕少年犯罪不會留下前科，且多由少年法庭處置，近年來成為詐騙集團吸收的對象，司法院為了因應「曝險少年行政輔導先行新制」即將於7月1日施行，27日召開主任調查保護官業務聯繫會議，會中曝少年易遭詐團吸收的6大真實成因。

    與會的主任調查保護官分析少年詐欺犯成因，包括：求職不易、欠缺法律常識、心存僥倖、同儕關係、社會經驗不足、網路陷阱等6大原因，導致易受不法集團或不良組織利用，而參與詐欺行為。

    保護官認為，解決方案可分為前端、後端兩部分，前端包括強化學校教育、網絡合作及法律宣導等預防措施，後端的司法部分，則依個案少年的保護需求，連結相關輔導資源，就強化同理心、培養理財觀念、提升生活技能、職業培訓及就業媒合等面向，進行保護處分的執行，以協助少年遠離詐欺集團組織的吸收及剝削。

    會議由各地院與各縣市政府少年輔導委員會，針對曝險少年行政輔導先行機制的銜接規劃及籌備情形，進行經驗分享與交流；分析少年詐欺非行成因。會中並決議深化少年詐欺非行保護處分的輔導；修訂業務相關參考手冊及；試辦新版少年事件審前調查報告等事項。

    有關曝險少年行政輔導先行機制的銜接規劃及籌備情形，會中提出諸多意見，例如：現行少輔會人力雖逐步到位，惟其輔導少年的專業背景及經驗不足；少年隊主管或少年輔導員異動頻繁；新興毒品檢驗效能的提升。後續均將由中央及地方行政機關積極協調、共同克服，以利新制推行。

    司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，落實少年司法個別化處遇，必須以分析了解各案件類型的少年特性為基礎，發展輔導策略，並適時透過意見交流，建立各類案件的輔導架構，深化個案少年的保護輔導。司法院將持續透過業務聯繫機制，與所屬法院共同實踐少年事件處理法「維護少年健全之自我成長」的精神，保障少年的最佳利益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防柬埔寨豬仔再現！招募者最重關7年罰2千萬 立院初審通過
    2023/04/27 17:17

    防柬埔寨豬仔再現！招募者最重關7年罰2千萬 立院初審通過
    誆邀BTS來台辦演唱會詐上億元 吳敦義兒子、康康等14人受騙
    2023/04/27 15:14

    誆邀BTS來台辦演唱會詐上億元 吳敦義兒子、康康等14人受騙

    大金優化居家呼吸 護媽咪健康提案
    靈骨塔詐騙坑殺40長輩1.5億！竹市警方破3詐團逮28人
    2023/04/22 10:01

    靈骨塔詐騙坑殺40長輩1.5億！竹市警方破3詐團逮28人
    「阿公，我需要錢急用！」 老翁衝農會欲匯近百萬給「假孫女」
    2023/04/20 20:26

    「阿公，我需要錢急用！」 老翁衝農會欲匯近百萬給「假孫女」
    「鷹眼模型」見效 北富銀首季阻詐8千萬元
    2023/04/20 19:30

    「鷹眼模型」見效 北富銀首季阻詐8千萬元

    少年遭遙控 2個月狂領194萬贓款
    2015/10/08 06:00

    少年遭遙控 2個月狂領194萬贓款
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播