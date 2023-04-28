少年易遭詐團吸收 司法院曝6大真實成因

司法院分析少年易遭詐團吸收的原因，圖為警方逮捕詐團成員。（資料照）

2023/04/28 19:04

〔記者吳政峰／台北報導〕少年犯罪不會留下前科，且多由少年法庭處置，近年來成為詐騙集團吸收的對象，司法院為了因應「曝險少年行政輔導先行新制」即將於7月1日施行，27日召開主任調查保護官業務聯繫會議，會中曝少年易遭詐團吸收的6大真實成因。

與會的主任調查保護官分析少年詐欺犯成因，包括：求職不易、欠缺法律常識、心存僥倖、同儕關係、社會經驗不足、網路陷阱等6大原因，導致易受不法集團或不良組織利用，而參與詐欺行為。

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保護官認為，解決方案可分為前端、後端兩部分，前端包括強化學校教育、網絡合作及法律宣導等預防措施，後端的司法部分，則依個案少年的保護需求，連結相關輔導資源，就強化同理心、培養理財觀念、提升生活技能、職業培訓及就業媒合等面向，進行保護處分的執行，以協助少年遠離詐欺集團組織的吸收及剝削。

會議由各地院與各縣市政府少年輔導委員會，針對曝險少年行政輔導先行機制的銜接規劃及籌備情形，進行經驗分享與交流；分析少年詐欺非行成因。會中並決議深化少年詐欺非行保護處分的輔導；修訂業務相關參考手冊及；試辦新版少年事件審前調查報告等事項。

有關曝險少年行政輔導先行機制的銜接規劃及籌備情形，會中提出諸多意見，例如：現行少輔會人力雖逐步到位，惟其輔導少年的專業背景及經驗不足；少年隊主管或少年輔導員異動頻繁；新興毒品檢驗效能的提升。後續均將由中央及地方行政機關積極協調、共同克服，以利新制推行。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，落實少年司法個別化處遇，必須以分析了解各案件類型的少年特性為基礎，發展輔導策略，並適時透過意見交流，建立各類案件的輔導架構，深化個案少年的保護輔導。司法院將持續透過業務聯繫機制，與所屬法院共同實踐少年事件處理法「維護少年健全之自我成長」的精神，保障少年的最佳利益。

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