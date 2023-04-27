下車查看路邊停車格狀況 女慘被檢舉併排臨停噴600

林女遭檢舉吃「併排臨時停車」罰單，挨罰600元，上訴失敗。示意圖。（資料照）

2023/04/27 23:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕林姓女子開車到新竹縣竹北市蛋糕店取貨，把車暫停附近機車格外側，下車查看一下前方汽車停車格狀況，遭到檢舉，吃「併排臨時停車」罰單，被罰600元。林女不服提行政訴訟喊冤說，若要併排臨停，就直接停在蛋糕店門口，不必停在眼科前；但法院審理認為違規事實明確，駁回林女之訴。

林女去年8月16日下午在新竹縣竹北市縣政九路的一家眼科診所前，被檢舉「併排臨時停車」違規，經新竹縣政府警察局竹北分局警員製單舉發，新竹區監理所裁罰600元。

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林女不服，提起行政訴訟，他向苗栗地方法院主張，她當時要去蛋糕店取貨，想在附近眼科前的停車格停車，看前方有台白色轎車併排停車，她等待一陣後發現白色轎車無移動跡象，只好決定往前插入停車格，但周邊停滿機車，她擔心發生擦撞，下車查看確認停車格是否有足夠空間可駛入停放。

林女說，她查看時間不到數秒即回車上停車，剛好有車停在路中央，她先讓對方先行，之後立即上車駛入車格，她無意臨時併排停車，若有意臨時停車，會停在蛋糕店前，而非眼科前，聲明處分撤銷。

法官勘驗檢舉影像，可證明林女說法不假，但法官認為，林女把車輛臨時停放於車道上，占用部分道路空間，已致其他行進中車輛須繞行，嚴重影響他人通行安全。雖然林女下車時間至少5秒而未滿3分鐘，並保持立即行駛的狀態，但已確有「併排臨時停車」違規行為。

法官透過檢舉影像及照片，認為林女汽車停放車道處，距離眼科前的路邊停車格至少有超過3輛車車身距離，難認林女有何需將車輛臨時停放，下車步行確認停車格狀態之必要。若要確認停車格狀態，可以駕車行駛到前方或稍減速到停車格旁確認。

法官認為，縱認林女非故意，也有「應注意，能注意，而未注意」的過失責任，林女被罰「併排臨時停車」的違規行為，並無違誤，林女主張其無意圖臨時停車，尚無可採。

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