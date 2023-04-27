為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    下車查看路邊停車格狀況 女慘被檢舉併排臨停噴600

    林女遭檢舉吃「併排臨時停車」罰單，挨罰600元，上訴失敗。示意圖。（資料照）

    林女遭檢舉吃「併排臨時停車」罰單，挨罰600元，上訴失敗。示意圖。（資料照）

    2023/04/27 23:02

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕林姓女子開車到新竹縣竹北市蛋糕店取貨，把車暫停附近機車格外側，下車查看一下前方汽車停車格狀況，遭到檢舉，吃「併排臨時停車」罰單，被罰600元。林女不服提行政訴訟喊冤說，若要併排臨停，就直接停在蛋糕店門口，不必停在眼科前；但法院審理認為違規事實明確，駁回林女之訴。

    林女去年8月16日下午在新竹縣竹北市縣政九路的一家眼科診所前，被檢舉「併排臨時停車」違規，經新竹縣政府警察局竹北分局警員製單舉發，新竹區監理所裁罰600元。

    林女不服，提起行政訴訟，他向苗栗地方法院主張，她當時要去蛋糕店取貨，想在附近眼科前的停車格停車，看前方有台白色轎車併排停車，她等待一陣後發現白色轎車無移動跡象，只好決定往前插入停車格，但周邊停滿機車，她擔心發生擦撞，下車查看確認停車格是否有足夠空間可駛入停放。

    林女說，她查看時間不到數秒即回車上停車，剛好有車停在路中央，她先讓對方先行，之後立即上車駛入車格，她無意臨時併排停車，若有意臨時停車，會停在蛋糕店前，而非眼科前，聲明處分撤銷。

    法官勘驗檢舉影像，可證明林女說法不假，但法官認為，林女把車輛臨時停放於車道上，占用部分道路空間，已致其他行進中車輛須繞行，嚴重影響他人通行安全。雖然林女下車時間至少5秒而未滿3分鐘，並保持立即行駛的狀態，但已確有「併排臨時停車」違規行為。

    法官透過檢舉影像及照片，認為林女汽車停放車道處，距離眼科前的路邊停車格至少有超過3輛車車身距離，難認林女有何需將車輛臨時停放，下車步行確認停車格狀態之必要。若要確認停車格狀態，可以駕車行駛到前方或稍減速到停車格旁確認。

    法官認為，縱認林女非故意，也有「應注意，能注意，而未注意」的過失責任，林女被罰「併排臨時停車」的違規行為，並無違誤，林女主張其無意圖臨時停車，尚無可採。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    橘髮男「人車雙變」躲通緝 1張詭異超速紅單露餡
    2023/04/27 09:30

    橘髮男「人車雙變」躲通緝 1張詭異超速紅單露餡
    花蓮市「跨越雙白線」科技執法第一季2500多件 民眾吃罰單哀號
    2023/04/21 18:30

    花蓮市「跨越雙白線」科技執法第一季2500多件 民眾吃罰單哀號

    鴻灃COMO 淡江大橋並肩世界灣
    行駛國道路肩遭特斯拉狂閃大燈 警：最重可罰6000元
    2023/04/14 11:26

    行駛國道路肩遭特斯拉狂閃大燈 警：最重可罰6000元
    墾丁「天兵停車術」太誇張 警方循線將開1200罰單
    2023/04/11 10:12

    墾丁「天兵停車術」太誇張 警方循線將開1200罰單

    大金優化居家呼吸 護媽咪健康提案
    錄影罰單1張變3張？ 警方澄清：語意不清造成誤解
    2023/03/30 18:56

    錄影罰單1張變3張？ 警方澄清：語意不清造成誤解
    國道未保持安全距離44公尺噴3千 法院判決曝「這樣算的」
    2023/03/18 17:32

    國道未保持安全距離44公尺噴3千 法院判決曝「這樣算的」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播