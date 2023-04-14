行駛國道路肩遭特斯拉狂閃大燈 警：最重可罰6000元

有民眾在網路貼文，指自國道1號湖口往竹北方向行駛外側路肩，遭後方一輛特斯拉狂閃大燈。（擷取自ptt貼文youtube影片）

2023/04/14 11:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕有民眾在網路貼文，指昨天自國道1號湖口往竹北方向行駛外側路肩，遭後方一輛特斯拉狂閃大燈；國道公路警察局第二公路警察大隊表示，如有連續密集按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道，依道路交通管理處罰條例可處3000元以上6000元以下罰鍰。

有民眾在ptt貼文分享「國道路肩被狂閃大燈」影片，指13日下午4點多南下要從竹北交流道出高速公路，經過湖口段走路肩，後面Model X從大老遠就狂閃大燈，還疑似拿雷射筆自後方照射，「要飆就去主線飆，路肩不是你的超車道好嗎？」

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國道警察二大隊表示，經查看上述影像，後方車輛有連續密集按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道情事，得依道路交通管理處罰條例第33條第1項14款，處該汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

國道警方說，該案目前尚未接獲民眾報案或檢舉該違規內容，大隊將與PO網人取得相關資料後據以製單舉發。

同時也提醒民眾，高公局針對上、下班時段易壅塞路段，為紓解主線車道車流，有常態性開放路肩措施，用路人於開放路肩路段請遵守路肩速限60公里行駛，勿任意變換車道，並循序下交流道，以維護本身及其他人的行車安全。

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