錄影罰單1張變3張？ 警方澄清：語意不清造成誤解

昨天深夜3部機車因違規行駛槽化線遭員警取締。（讀者提供）

2023/03/30 18:56

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區昨天深夜3部機車因違規行駛槽化線遭員警取締，由於其中一名騎士在開單過程中全程以手機錄影，員警疑似脫口說出，「原本可能只開1張…因為你們錄影就依規定開3張」，遭騎士PO文抱怨「有沒有錄影和罰單數量成正比」，警方事後表示，語意表達不清造成民眾誤解，將精進加強員警教育訓練。

楠梓警分局楠梓派出所一名女警於29日22時20分許，執行巡邏勤務時，在旗楠路與土庫一路口發現3人分別騎乘3部機車違規行駛槽化線，攔停3車當場依違規事實舉發。

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舉發過程中，員警發現其中1台機車排氣管排氣音量過大，拍照函請權責監理單位認定是否有改裝排氣管，過程中，其中一名騎士全程以手機錄影，並頻頻提出問題質疑員警，員警也針對問題答覆，雙方口氣尚稱平和。

卻在員警要離開前，員警脫口說出「原本可能只開1張…但因為你們錄影就得依規定開3張」，騎士意圖請員警說清楚時，員警不願再多說，而驅車離開。

騎士則PO文質疑抱怨「有沒有錄影和罰單數量成正比」，楠梓警分局今天澄清，員警原意是表示機車排氣管音量過大，拍照函請監理單位判斷；另3車依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款舉發違規行駛槽化線，因語意表達不清造成民眾誤解，楠梓警分局將精進加強員警教育訓練。

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