為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國道未保持安全距離44公尺噴3千 法院判決曝「這樣算的」

    警方測得莊男車速88公里，與前車距離不到30公尺，依未保持安全距離44公尺，開罰3000元。法院勘驗影像，莊男與前車大致維持在3組白虛線（一白一虛為一組）以內，距離確實不到30公尺。國3示意圖，車輛與新聞事件無關。（資料照）

    警方測得莊男車速88公里，與前車距離不到30公尺，依未保持安全距離44公尺，開罰3000元。法院勘驗影像，莊男與前車大致維持在3組白虛線（一白一虛為一組）以內，距離確實不到30公尺。國3示意圖，車輛與新聞事件無關。（資料照）

    2023/03/18 17:32

    〔記者林嘉東／基隆報導〕莊姓男子開車在國道3號被警方拍到「未保持安全距離44公尺」，挨罰3000元，他不服提起行政訴訟，主張被警方拍到的路段並未劃設安全距離標線，不可能邊開車還要邊計算是否與前車保持安全距離。基隆地院認為，駕駛人開車時理應與前車保持安全距離，計算出莊男車子與前車的車距約20多公尺，未達44公尺安全距離，駁回莊男之訴。

    莊男在去年2月間開車行經國道3號北向13.7公里，被國道公路警察局第九公路警察大隊警員測得時速88公里。

    國道九隊依安全距離計算公式「小客車時速除以2」，計算出莊男車子當時應與前車保持44公尺安全距離，但查看攝得畫面發現，當時莊男的車與前車間距不到30公尺（車道線一白一虛距離，合計為10公尺），依「未保持安全距離44公尺」填單舉發。莊男因此被基隆監理站裁罰3000元。

    莊男不服提起行政訴訟主張，他被警方拍到的路段並未劃設安全距離標線提醒用路人，不可能求駕駛人邊開車還要邊注意車道標線，計算是否與前車有保持安全車距，實在不合理。

    法院勘驗警方拍到10秒的影像發現，莊男的車與前車大致維持在3組白虛線（一白一虛為一組）以內，也就是莊車與前車的距離在30公尺以內；此外，2車行進時，並無驟然加減速或煞車，更無超車與突發路況等狀況。

    判決指出，駕駛人開車時理應與前車保持安全距離，預留適當反應及煞車時間，以避免發生車輛追撞等重大交通事故；莊男不能以無法觀察地面標線為由抗辯警方違規舉發，何況莊男的車與前車的距離僅20多公尺，約安全車距44公尺的一半，因此駁回莊男之訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國道內線開95公里挨罰3000 她辯「保持安全距離」被打臉
    2023/01/12 18:46

    國道內線開95公里挨罰3000 她辯「保持安全距離」被打臉
    驚悚畫面曝光！砂石車倒車沒在看 險輾機車騎士
    2022/09/16 21:06

    驚悚畫面曝光！砂石車倒車沒在看 險輾機車騎士

    高雄頂麻吉長期贊助寵物零食 守護搜救犬健康
    國道未保持安全距離53.5公尺挨罰 國道警說是這樣算的...
    2021/04/30 17:45

    國道未保持安全距離53.5公尺挨罰 國道警說是這樣算的...
    開國道請小心！未保安全車距 男子狂噴3000元
    2021/01/01 11:37

    開國道請小心！未保安全車距 男子狂噴3000元

    穩中求獲利 馮志源：特別股是資產安全氣囊
    車距7公尺卻硬插 法官：非安全距離、要罰
    2016/12/03 19:35

    車距7公尺卻硬插 法官：非安全距離、要罰
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播