國道未保持安全距離44公尺噴3千 法院判決曝「這樣算的」

警方測得莊男車速88公里，與前車距離不到30公尺，依未保持安全距離44公尺，開罰3000元。法院勘驗影像，莊男與前車大致維持在3組白虛線（一白一虛為一組）以內，距離確實不到30公尺。國3示意圖，車輛與新聞事件無關。（資料照）

2023/03/18 17:32

〔記者林嘉東／基隆報導〕莊姓男子開車在國道3號被警方拍到「未保持安全距離44公尺」，挨罰3000元，他不服提起行政訴訟，主張被警方拍到的路段並未劃設安全距離標線，不可能邊開車還要邊計算是否與前車保持安全距離。基隆地院認為，駕駛人開車時理應與前車保持安全距離，計算出莊男車子與前車的車距約20多公尺，未達44公尺安全距離，駁回莊男之訴。

莊男在去年2月間開車行經國道3號北向13.7公里，被國道公路警察局第九公路警察大隊警員測得時速88公里。

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國道九隊依安全距離計算公式「小客車時速除以2」，計算出莊男車子當時應與前車保持44公尺安全距離，但查看攝得畫面發現，當時莊男的車與前車間距不到30公尺（車道線一白一虛距離，合計為10公尺），依「未保持安全距離44公尺」填單舉發。莊男因此被基隆監理站裁罰3000元。

莊男不服提起行政訴訟主張，他被警方拍到的路段並未劃設安全距離標線提醒用路人，不可能求駕駛人邊開車還要邊注意車道標線，計算是否與前車有保持安全車距，實在不合理。

法院勘驗警方拍到10秒的影像發現，莊男的車與前車大致維持在3組白虛線（一白一虛為一組）以內，也就是莊車與前車的距離在30公尺以內；此外，2車行進時，並無驟然加減速或煞車，更無超車與突發路況等狀況。

判決指出，駕駛人開車時理應與前車保持安全距離，預留適當反應及煞車時間，以避免發生車輛追撞等重大交通事故；莊男不能以無法觀察地面標線為由抗辯警方違規舉發，何況莊男的車與前車的距離僅20多公尺，約安全車距44公尺的一半，因此駁回莊男之訴。

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