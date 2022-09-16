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    驚悚畫面曝光！砂石車倒車沒在看 險碾機車騎士

    該網友上傳的影片，砂石車直接迅速倒車。（圖擷自爆料公社網站）

    該網友上傳的影片，砂石車直接迅速倒車。（圖擷自爆料公社網站）

    2022/09/16 21:06

    〔即時新聞／綜合報導〕馬路如虎口，行車時須時時刻刻注意路況，尤其台灣道路狹窄，汽機車爭道的摩擦頻繁，在這種險象環生的條件下更應繃緊神經。有網友分享家人騎機車遇到不良砂石車的事件，引起許多討論。

    原PO於臉書社團爆料公社 發文並附帶行車紀錄器影像畫面，該網友表示「影片中是我太太，已經保持安全距離了，還是有這種低能駕駛！」。從畫面中發現，騎士行徑中於巷子岔路遇到一台砂石車駛於前方。孰料砂石車突然急煞並迅速倒車，完全沒減速也沒注意後方。

    受驚嚇的騎士大叫幾聲，砂石車才停下來，所幸雙方沒有擦撞。但當下騎士只能急速閃避，導致機車傾倒，手腕受傷。值得一提的是，該騎士從頭到尾都有和砂石車保持一定行車距離，且反應夠快，否則後果不堪設想。

    該網友補充，事發後砂石車駕駛態度擺爛到底，還稱自己「也嚇到撞到手」。原PO最後表明「我們也是後續才報警，但警察有告知這樣的駕駛行為導致傷害已涉及刑法，提告為上」。

    貼文一出，網友留言「哪有車子行進中突然停下，然後立刻倒車的，是想殺人嗎？」、「大車司機嚇到撞手！？差點就一條人命了還在那邊撞手！？」、「這種開車法早晚會出事，開一開停路中間想到就退車」、「如果沒辦法提告，檢舉車子大牌，還有車身未噴漆！」。

    原PO於爆料公社發文，補充事故後續並放上影片。（圖擷自爆料公社網站）

    原PO於爆料公社發文，補充事故後續並放上影片。（圖擷自爆料公社網站）

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