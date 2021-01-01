為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    開國道請小心！未保安全車距 男子狂噴3000元

    駕駛人國道未保持安全車距被罰3000元。（記者顏宏駿翻攝）

    駕駛人國道未保持安全車距被罰3000元。（記者顏宏駿翻攝）

    2021/01/01 11:37

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道駕駛人注意了！國道警察針對易肇事項目展開擴大執法，其中未保持安全車距列為取締重點，彰化縣北斗鎮一名駕駛日前行經雲林斗南路段時速達111公里，未保持55.5公尺以上車距，被開罰3000元，讓他欲哭無淚，他也提醒駕駛人，連假上路沒塞車也不用高興，警察隨時在你「上方」守候。

    陳姓駕駛人在前天收到罰單，違規時間在12月8日，他說「這真是新年前最痛的禮物」，一次「狂噴」3000元現金，「幾乎是2天的薪水」，他很不甘心「我怎麼知道50公尺有多長？更何況有可能是鄰車切進來！」他很想申訴，但擔任警察的朋友跟他說，「別浪費時間了！」因為這種取締都是2名員警站在天橋，橋的這一端拍車頭，橋的另一端拍車尾，「證明沒有鄰車切入」，至於距離的參考線，國道各車道的中白線，每條線是10公尺，「這就是參考線」。

    國道警察指出，依據高速公路及快速公路交通管制規則規定，小型車應與前車保持安全距離的計算方式，係「速度除以2」；大型車則是「速度減20」，兩者都是以公尺為單位，罰金從3000元至6000元。

    員警說，據統計國道肇事第一是未保持行車安全距離占49.33%，其次為變換車道或方向不當，占12.18%，未注意車前狀態占11.17%，其餘車輪脫落或輪胎爆裂、裝載貨物不穩妥、未保持行車安全間隔、車輛零件脫落、開啟車門不當而肇事等。

    警方說，近來他們加強取締未保持安全車距，是發現手機普及，經常有駕駛人在車上滑手機，後車沒有注意到前車情況，閃避已來不及。

    駕駛人國道未保持安全車距被罰3000元。（記者顏宏駿翻攝）

    駕駛人國道未保持安全車距被罰3000元。（記者顏宏駿翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    轉彎專用道標示不清！民眾苦吞罰單 批基市府「挖坑」搶錢
    2020/12/26 21:57

    轉彎專用道標示不清！民眾苦吞罰單 批基市府「挖坑」搶錢
    手寫罰單要拜拜了 明年起屏東縣罰單電子化
    2020/12/21 12:09

    手寫罰單要拜拜了 明年起屏東縣罰單電子化

    八德建設力度大 房市仍有成長空間
    北市汽車綠燈左轉號誌複雜 判斷不易惹民怨
    2020/12/21 06:26

    北市汽車綠燈左轉號誌複雜 判斷不易惹民怨
    開車被撞沒違規 他卻慘吞3萬元罰單原因曝光
    2020/12/19 08:46

    開車被撞沒違規 他卻慘吞3萬元罰單原因曝光

    高大特區綠園道 透天別墅賞景好珍稀
    社會今日熱門
    路都醉了！花蓮舞鶴大彎道紅標米酒摔滿地...路人心疼「好可惜」
    2020/12/31 19:19

    路都醉了！花蓮舞鶴大彎道紅標米酒摔滿地...路人心疼「好可惜」 影片

    6勇消殉職 新屋保齡球館業者判刑6年10月
    2020/12/31 19:53

    6勇消殉職 新屋保齡球館業者判刑6年10月

    性侵犯強制治療部分違憲 司法院：69性犯罪者可重新審查
    2020/12/31 19:42

    性侵犯強制治療部分違憲 司法院：69性犯罪者可重新審查

    性侵犯刑後強制治療部分違憲 釋憲聲請人潘韋丞：可以接受
    2020/12/31 19:35

    性侵犯刑後強制治療部分違憲 釋憲聲請人潘韋丞：可以接受

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播