開國道請小心！未保安全車距 男子狂噴3000元

駕駛人國道未保持安全車距被罰3000元。（記者顏宏駿翻攝）

2021/01/01 11:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道駕駛人注意了！國道警察針對易肇事項目展開擴大執法，其中未保持安全車距列為取締重點，彰化縣北斗鎮一名駕駛日前行經雲林斗南路段時速達111公里，未保持55.5公尺以上車距，被開罰3000元，讓他欲哭無淚，他也提醒駕駛人，連假上路沒塞車也不用高興，警察隨時在你「上方」守候。

陳姓駕駛人在前天收到罰單，違規時間在12月8日，他說「這真是新年前最痛的禮物」，一次「狂噴」3000元現金，「幾乎是2天的薪水」，他很不甘心「我怎麼知道50公尺有多長？更何況有可能是鄰車切進來！」他很想申訴，但擔任警察的朋友跟他說，「別浪費時間了！」因為這種取締都是2名員警站在天橋，橋的這一端拍車頭，橋的另一端拍車尾，「證明沒有鄰車切入」，至於距離的參考線，國道各車道的中白線，每條線是10公尺，「這就是參考線」。

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國道警察指出，依據高速公路及快速公路交通管制規則規定，小型車應與前車保持安全距離的計算方式，係「速度除以2」；大型車則是「速度減20」，兩者都是以公尺為單位，罰金從3000元至6000元。

員警說，據統計國道肇事第一是未保持行車安全距離占49.33%，其次為變換車道或方向不當，占12.18%，未注意車前狀態占11.17%，其餘車輪脫落或輪胎爆裂、裝載貨物不穩妥、未保持行車安全間隔、車輛零件脫落、開啟車門不當而肇事等。

警方說，近來他們加強取締未保持安全車距，是發現手機普及，經常有駕駛人在車上滑手機，後車沒有注意到前車情況，閃避已來不及。

駕駛人國道未保持安全車距被罰3000元。（記者顏宏駿翻攝）

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